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Dos españoles, entre los trece muertos al estrellarse una avioneta en Perú

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación
Accidente aéreo en Perú. EP
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Dos vecinos de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) se encuentran entre los trece turistas fallecidos al estrellarse una avioneta que se dirigía a las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según ha podido confirmar Europa Press.

Los dos vecinos de Arroyo son las dos únicas personas de nacionalidad española y han sido identificados como Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años, según el informe de pasajeros al que ha tenido acceso la cadena andina RPP.

Entre el resto de víctimas, se encuentran siete personas de nacionalidad italiana, según han confirmado las autoridades de este país, además de dos alemanes y dos tripulantes peruanos.

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La Municipalidad Provincial de Nazca ha indicado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió el sábado 1 de agosto de la ciudad peruana de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas. La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las Líneas.

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