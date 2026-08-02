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Dos muertos al chocar dos helicópteros que combatían un incendio en Grecia

Los dos fallecidos son el piloto del helicóptero y el copiloto
Helicópteros antiincendios en Grecia. EFE
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Los dos ocupantes de un helicóptero que participaba en la extinción de un incendio en Grecia han muerto al chocar en el aire con otro aparato, cuyos dos pilotos han resultado heridos, según informan varios medios locales.

Los dos fallecidos son el piloto rumano del helicóptero y el copiloto griego, según la emisora Skai, que indica que los tripulantes del otro aparato han sido trasladados a un hospital con heridas leves.

Varios canales han ofrecido imágenes de cómo los dos aparatos vuelan muy cerca hasta que colisionan y uno de ellos se incendia y pierde la hélice principal, desplomándose sobre el suelo. 

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