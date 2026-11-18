El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles, 18 de noviembre, la subida salarial del 4,5% para los empleados públicos en 2027, una medida que beneficiará a más de tres millones de trabajadores de las distintas administraciones. El incremento llegará en enero a las nóminas del personal estatal y también permitirá aumentar las indemnizaciones por residencia reconocidas en Canarias.
El Real Decreto-ley 37/2026, aprobado el martes por el Consejo de Ministros, establece un incremento retributivo global máximo del 4,5% respecto a las cantidades vigentes a 31 de diciembre de 2026.
La norma entrará en vigor este jueves, 19 de noviembre, aunque deberá ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.
Cuánto subirá el sueldo de los funcionarios en 2027
El Gobierno ha difundido varios ejemplos para explicar cuánto puede representar este incremento en las retribuciones anuales de diferentes categorías profesionales.
Según las cantidades facilitadas por el Ministerio de Función Pública y recogidas por Europa Press, las subidas orientativas son las siguientes:
- Personal administrativo: hasta 1.440 euros brutos adicionales al año.
- Policía Nacional: más de 1.900 euros brutos adicionales al año.
- Maestros: más de 2.700 euros brutos adicionales al año.
- Médicos: más de 3.700 euros brutos adicionales al año.
- Jueces: más de 4.000 euros brutos adicionales al año.
Estas cantidades son ejemplos facilitados por el Ejecutivo y no representan un incremento idéntico para todos los trabajadores de cada categoría.
La subida efectiva dependerá de las retribuciones, los complementos y las condiciones aplicables a cada puesto.
El incremento se aplicará en términos homogéneos de efectivos y antigüedad, según establece la disposición publicada en el BOE.
Canarias también tendrá una subida en la indemnización por residencia
Una de las medidas de especial interés para el Archipiélago es la actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben determinados empleados públicos de la Administración General del Estado.
Este complemento tiene como finalidad compensar los costes adicionales asociados al lugar de residencia en territorios con circunstancias geográficas específicas, entre ellos Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
El nuevo decreto contempla que las cuantías reconocidas puedan experimentar un incremento máximo del 4,5% en 2027, tomando como referencia las cantidades vigentes al finalizar 2026.
Esta actualización se suma a la subida salarial general, aunque no significa que todos los funcionarios canarios tengan derecho a cobrar el complemento.
Su percepción depende de la administración de pertenencia, el destino y la normativa específica aplicable.
Cuándo cobrarán los funcionarios la subida salarial
El Ministerio de Función Pública ha anunciado que los 546.000 empleados del sector público estatal recibirán la actualización correspondiente a 2027 en la nómina de enero.
En el resto de administraciones, la aplicación requerirá que los organismos competentes adopten las medidas necesarias para incorporarla a sus retribuciones.
Según los datos facilitados por el Ministerio, la medida también afecta al ámbito autonómico, con aproximadamente 1,93 millones de empleados públicos, y a las administraciones locales, con casi 595.000 trabajadores.
Por tanto, el calendario efectivo de abono puede variar según la administración.
Un 0,5% adicional pendiente del IPC de 2026
Los funcionarios también podrían recibir durante el primer trimestre de 2027 una cantidad adicional correspondiente al ejercicio anterior.
El acuerdo salarial suscrito entre el Gobierno y los sindicatos contempla un 0,5% adicional con efectos retroactivos desde enero de 2026, condicionado a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).
Para que se aplique, el Instituto Nacional de Estadística (INE) deberá confirmar que la inflación de 2026 cumple la condición establecida en el acuerdo.
Si se cumple, los empleados públicos recibirán los atrasos correspondientes a 2026 y se actualizarán las retribuciones que correspondan.
Esta cantidad es independiente del incremento previsto para 2027, aunque forma parte de la base salarial sobre la que se calcula la subida del siguiente ejercicio.
La subida salarial costará 1.448 millones al Estado
El aumento del 4,5% tendrá un coste estimado de 1.448,8 millones de euros para el sector público estatal, según fuentes del Ministerio de Función Pública citadas por Europa Press.
El decreto también recoge un crédito extraordinario de 4.965,2 millones de euros, pero esta segunda cantidad no corresponde exclusivamente al incremento de 2027.
El Ministerio ha aclarado que esa partida permitirá atender la evolución de los gastos de personal desde 2023 y cubrir necesidades presupuestarias de diferentes departamentos.
La subida forma parte del acuerdo alcanzado en noviembre de 2025 entre el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, que establece una senda de incrementos retributivos hasta 2028.
El objetivo recogido en el pacto es alcanzar una mejora salarial acumulada del entorno del 11% durante ese periodo.
También aumentan las ayudas sociales
La norma contempla un incremento máximo del 4,5% en las partidas de acción social del sector público estatal, después de 14 años sin actualización, según el Ministerio.
Estas partidas pueden financiar prestaciones relacionadas con guardería, transporte, gafas o tratamientos odontológicos, entre otras ayudas destinadas a los empleados públicos.
El decreto también regula las aportaciones a planes de pensiones de empleo, seguros colectivos y determinados conceptos retributivos del personal laboral.
La aplicación de estas medidas queda sujeta a las disposiciones presupuestarias y a las condiciones establecidas para cada colectivo.