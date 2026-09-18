De las lluvias del fin de semana a los 34 grados con calima: la Aemet prevé un nuevo giro radical del tiempo en Canarias

Canarias afrontará una nueva subida de las temperaturas durante la próxima semana. Tras un fin de semana con valores relativamente contenidos y algunas lluvias débiles en el norte, el calor comenzará a ganar terreno desde el lunes y podría dejar máximas de hasta 34 grados el jueves en varios municipios del Archipiélago, según la Agencia Estatal de Meterología (Aemet).
La evolución será progresiva. Este sábado, 19 de septiembre, la Aemet no espera fenómenos significativos y prevé intervalos nubosos, con predominio de los cielos cubiertos y probables lluvias débiles y ocasionales en el norte de las Islas montañosas, especialmente durante la primera mitad de la jornada.
Las temperaturas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Las máximas previstas son de 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viento soplará moderado del nordeste y perderá intensidad durante la segunda mitad del día.
Pocos cambios durante el domingo
La situación será similar el domingo 20. El norte de las Islas de mayor relieve permanecerá nuboso inicialmente, aunque tenderá a presentar intervalos durante las horas centrales.
El servicio meteorológico nacional tampoco descarta alguna lluvia débil y ocasional en medianías durante la primera mitad de la jornada. En el resto predominarán los cielos poco nubosos, salvo algunos intervalos en las Islas orientales a primeras horas.
Los termómetros se mantendrán sin grandes variaciones o subirán ligeramente. Las dos capitales conservarán prácticamente los valores del sábado: 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 29 en Santa Cruz de Tenerife.
El ascenso comienza el lunes
El cambio empezará a hacerse más evidente a partir del lunes 21 de septiembre.
La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un ascenso ligero o moderado de las temperaturas máximas, especialmente significativo en las zonas de interior.
En el norte de las Islas montañosas y Lanzarote habrá intervalos nubosos. En el resto dominarán los cielos poco nubosos con presencia de nubes altas.
Además, podrá aparecer calima ligera en altura en las Islas más orientales.
Santa Cruz de Tenerife alcanzaría ya una máxima de 30 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se mantendría en torno a los 27.
El martes, 31 grados en Santa Cruz de Tenerife
La tendencia continuará el martes 22, con una situación de estabilidad general y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en Canarias.
También se contempla probable calima en altura.
Las temperaturas seguirán ganando algunos grados. La previsión sitúa a Santa Cruz de Tenerife en 31 grados de máxima, dos más que durante el fin de semana. Las Palmas de Gran Canaria continuará alrededor de los 27.
Será a partir de ahí cuando el aumento de las temperaturas pueda hacerse más acusado.
Miércoles y jueves: el calor gana intensidad
Las previsiones municipales disponibles este viernes apuntan a un nuevo salto de los termómetros durante la segunda mitad de la próxima semana.
En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, la previsión a siete días establece una progresión muy clara: 29 grados el sábado y domingo, 30 el lunes, 31 el martes, 32 el miércoles y 34 el jueves.
También se aprecia el ascenso en el norte de Tenerife. En Puerto de la Cruz, la máxima prevista pasa de 27 grados el martes a 30 el miércoles y 32 el jueves.
En Santa Cruz de La Palma, la Agencia calcula actualmente 28 grados para el miércoles y 30 para el jueves, frente a los 27 previstos para lunes y martes.
La jornada del jueves 24 concentra por ahora los valores más altos de la previsión. Además de los 34 grados de Santa Cruz de Tenerife, podrían alcanzarse también los 34 en Yaiza, en Lanzarote, y Betancuria, en Fuerteventura.
Los termómetros podrían llegar a 33 grados en Adeje, Valle Gran Rey, La Aldea de San Nicolás y Santa Brígida. En Puerto de la Cruz y Frontera se esperan 32 grados, mientras que Santa Cruz de La Palma se quedaría en torno a los 30.
La subida afectaría así a municipios de distintas Islas, aunque con diferencias importantes según la orientación, la altitud y las condiciones locales.
Una previsión que todavía puede cambiar
Los valores del miércoles y, especialmente, del jueves deben interpretarse con cautela por la distancia temporal.
La propia Agencia explica que sus predicciones municipales a siete días muestran la tendencia más probable de la evolución meteorológica y se generan automáticamente a partir del tratamiento estadístico de modelos numéricos. Además, advierte de que pueden existir diferencias dentro de un mismo municipio por factores como la altitud.
Por ahora, la tendencia apunta a una semana de menos a más: temperaturas contenidas durante el fin de semana, ascenso desde el lunes y un repunte más acusado entre el miércoles y el jueves, con máximas que podrían alcanzar los 34 grados en varios puntos de Canarias.