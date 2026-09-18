Cambio de tiempo en Canarias este viernes: la Aemet anuncia lluvia, menos calor y viento

La lluvia y el descenso de las temperaturas marcarán el tiempo en Canarias este viernes, 18 de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos en las vertientes norte de las Islas y precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en zonas de medianías.
El cambio será también térmico. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que podrá ser más acusado en las máximas de medianías y zonas de interior después del episodio de calor vivido esta semana en el Archipiélago.
Dónde se esperan lluvias este viernes en Canarias
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles y ocasionales principalmente en las medianías del nordeste.
En el resto de las zonas habrá cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes en las vertientes sur y oeste.
La predicción municipal de Aemet para Santa Cruz de Tenerife contempla intervalos nubosos con lluvia escasa durante diferentes momentos de la jornada. La máxima prevista en la capital tinerfeña alcanza los 29 grados.
En Gran Canaria, el norte de la Isla estará nuboso y existe probabilidad de lluvias débiles ocasionales, especialmente en las medianías. En el resto de la Isla habrá intervalos nubosos.
La situación será diferente en Lanzarote y Fuerteventura, donde Aemet prevé intervalos nubosos que serán más compactos durante las horas nocturnas, sin que la previsión facilitada contemple las mismas precipitaciones esperadas en las islas de mayor relieve.
En Las Palmas de Gran Canaria, las temperaturas se situarán entre 22 y 26 grados durante este viernes.
Las temperaturas bajan en Canarias
Los termómetros registrarán pocos cambios en las costas de la provincia de Las Palmas, mientras que descenderán ligeramente en el interior.
La bajada será más evidente en las temperaturas máximas de las zonas interiores y de medianías.
En la provincia occidental también se prevé un ligero descenso térmico, que podrá resultar más significativo en las máximas de medianías.
Viento del nordeste con intervalos fuertes
El viento del nordeste soplará moderado durante buena parte de la jornada. En Tenerife podrá registrar intervalos fuertes en la vertiente sureste y en la fachada sur del área metropolitana. En las costas occidentales predominarán las brisas.
En medianías y cumbres, el viento será entre flojo y moderado y de componente norte. En Gran Canaria también se esperan intervalos fuertes en las vertientes sureste y oeste. Las brisas ganarán protagonismo en las costas del suroeste, mientras que en medianías y cumbres dominará igualmente el viento de componente norte.