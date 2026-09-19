La Aemet lo confirma: este domingo también puede llover en Tenerife

La lluvia podría repetirse este domingo en Tenerife, aunque de forma débil y localizada. La previsión de La Aemet mantiene una baja probabilidad de precipitaciones en el norte de la Isla durante la madrugada y la primera mitad del día, en una jornada que comenzará con abundante nubosidad antes de abrirse claros por la tarde.
El pronóstico llega después de un sábado también marcado por las nubes y las lluvias débiles en las vertientes septentrionales de las Islas montañosas. Este domingo, el tiempo tenderá a estabilizarse progresivamente, especialmente en las Islas orientales.
En Tenerife, los cielos estarán nubosos en general durante las primeras horas, salvo en las cumbres centrales, donde se mantendrán despejados.
La Agencia Estatal de Meteorología señala que no se descartan precipitaciones débiles en el norte durante la madrugada y la primera mitad del domingo. A partir de la tarde, la nubosidad irá disminuyendo y tenderán a imponerse los cielos poco nubosos.
Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque podrían subir ligeramente en zonas de interior. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 22 grados de mínima y 27 de máxima.
El viento soplará entre flojo y moderado del nordeste, mientras que en las cumbres será moderado del suroeste. En las costas del oeste predominarán las brisas.
La lluvia también podría aparecer en La Palma y La Gomera
Tenerife no será la única Isla occidental donde pueden producirse precipitaciones.
En La Palma, los intervalos nubosos tenderán a dejar cielos más cubiertos a lo largo del día y habrá baja probabilidad de lluvias débiles en el norte. Santa Cruz de La Palma registrará temperaturas de entre 20 y 25 grados.
En La Gomera también se contemplan precipitaciones débiles y ocasionales en el norte durante la primera mitad de la jornada. El cielo tenderá a despejarse progresivamente durante la tarde y al final del día.
El Hierro, por su parte, tendrá cielos nubosos que evolucionarán hacia intervalos nubosos durante las últimas horas, sin precipitaciones destacadas en la previsión facilitada.
Más claros en las Islas orientales
La situación será más estable en Lanzarote y Fuerteventura.
Ambas Islas comenzarán el domingo con cielos nubosos, aunque la nubosidad tenderá a desaparecer a partir de la mañana. Arrecife alcanzará los 28 grados, mientras Puerto del Rosario llegará a 27.
En Gran Canaria, el norte y el este tendrán intervalos nubosos inicialmente, pero también tenderán hacia cielos despejados desde la primera mitad del día. En el resto de la Isla predominarán los cielos despejados.
Las temperaturas permanecerán prácticamente sin cambios o subirán ligeramente en zonas de interior.
El estado del mar este domingo en Canarias
En el mar, La Aemet prevé viento de componente norte o nordeste de fuerza tres o cuatro, que podrá alcanzar localmente fuerza cinco en zonas del oeste y de la costa sureste.
Habrá marejadilla o marejada, disminuyendo posteriormente, y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.
La previsión confirma así un domingo todavía marcado por cierta nubosidad y la posibilidad de lluvias débiles en las Islas occidentales, antes de una progresiva apertura de claros durante la jornada.