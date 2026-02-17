Aviso a los 191.400 canarios que cobran el SMI: la alegría en la nómina tras el cambio aprobado hoy

El Consejo de Ministros ha dado el paso definitivo este martes para la aprobación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se sitúa en los 1.221 euros mensuales repartidos en 14 pagas.
Esta medida, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT, supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior y tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero.
En clave regional, el impacto es histórico. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha subrayado que Canarias se convierte en la comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas beneficiadas por este incremento. En total, 191.400 canarios verán actualizada su nómina, lo que representa el 21% de los asalariados de las Islas.
Las nuevas cifras del sueldo mínimo
Con esta actualización, el salario bruto anual queda fijado en 17.094 euros. Para los trabajadores eventuales y temporeros, la jornada legal se establece en 57,82 euros, mientras que en el sector de las empleadas de hogar el precio por hora efectivamente trabajada no podrá ser inferior a 9,55 euros.
Este incremento supone un aumento de 37 euros mensuales (518 euros al año) frente a los 1.184 euros vigentes durante el ejercicio anterior.
Desde el año 2018, el SMI ha experimentado una revalorización acumulada del 66%, una cifra que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado como una “historia de éxito” que no ha frenado la creación de empleo.
Blindaje fiscal: Sin tributación en el IRPF
Una de las grandes novedades de este Real Decreto es su acompañamiento fiscal. El Gobierno ha aprobado de forma simultánea una modificación en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) para garantizar que la subida salarial llegue íntegra al bolsillo del trabajador.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que las rentas bajas quedarán exentas de tributar por esta subida. En concreto, se aplicará una deducción de hasta 591 euros para personas con salarios inferiores a los 20.000 euros anuales, evitando así el “error de salto” y beneficiando no solo a quienes perciben el SMI, sino también a las rentas medias-bajas.
Impacto social y de género en las Islas
La medida ha sido tildada por el Ejecutivo como “especialmente feminista”. En el caso de Canarias, donde la estructura salarial presenta retos específicos, el aumento del SMI actúa como una herramienta directa para reducir la brecha retributiva, que ya se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea.
Ángel Víctor Torres insistió en que esta aprobación es una cuestión de “justicia social” para el Archipiélago, destacando que el Gobierno mantiene claras sus prioridades al “trabajar para quienes más necesitan de lo público”.
Por su parte, la ministra Elma Saiz instó al tejido empresarial a dar “un paso adelante” para seguir impulsando las rentas medias y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.