La suerte vuelve con dos premios en Canarias: la ONCE reparte 243.000 euros

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales, en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y 3.000 euros en un boleto de Mi Día, en la Vega de San Mateo (Gran Canaria). Con éste último ya son 19 boletos ganadores de Mi Día en lo que va de año.
Juan Manuel Navarro, agente vendedor de la ONCE desde febrero de 2021, fue el responsable de repartir la suerte con 240.000 euros en un cupón de los premios adicionales del Cupón de Fin de Semana de la ONCE, en su punto de venta en el Centro Comercial Las Rotondas y en la calle Isla de la Graciosa en el HiperDino Aulaga en Puerto del Rosario (Fuerteventura).
Jasmina Rodríguez, agente vendedora de la ONCE desde noviembre de 2024, ha repartido 3.000 euros en un boleto de Mi Día, en San Mateo, concretamente en la Avda. del Mercado, 10, Cafetería el Palmetto.(Gran Canaria)
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.