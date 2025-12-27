El Cuponazo de la ONCE reparte 160.000 euros en Canarias: uno de los premios cae en Tenerife

El Cuponazo de la ONCE del sorteo de este viernes, 26 de diciembre, ha dejado 160.000 euros en Canarias, repartidos en cuatro cupones premiados.
En Las Palmas de Gran Canaria, el sorteo dejó 80.000 euros, distribuidos en dos cupones vendidos por Víctor Manuel Domínguez y Antonia Ramírez, con 40.000 euros cada uno.
Otros 40.000 euros fueron a parar al municipio de Agüimes, gracias a un cupón comercializado por Concepción Goyes.
En Arona (Santa Cruz de Tenerife), el vendedor Iván Hernández repartió 40.000 euros más.
El sorteo del Cuponazo del 26 de diciembre repartió en total 9.280.000 euros entre ocho comunidades autónomas.
El premio mayor, de 6.080.000 euros, correspondió al cupón con las cinco cifras y serie, mientras que otros premios de 40.000 euros se distribuyeron en distintas localidades del país.
El Cuponazo de la ONCE
El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y tiene un precio de tres euros. Ofrece un premio principal de seis millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.
El sorteo incluye también premios adicionales por coincidencias parciales en cifras iniciales y finales, así como reintegros.
Los cupones de la ONCE forman parte de los productos de lotería social de la organización y se comercializan a través de su red de vendedores y vendedoras, además de establecimientos colaboradores autorizados y su canal de venta online.