La Lotería de Navidad no es la única que deja premio en Canarias: el Cuponazo de la ONCE riega de euros dos islas

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 80.000 euros en dos cupones de 40.000 euros cada uno, en Santa María de Guía (Gran Canaria) y en Playa Honda (Lanzarote).
Según informa la organización, la vendedora desde noviembre de 2016, Mª de las Nieves Molina, ha sido el responsable de repartir 40.000 euros en un cupón vendido por TPV en su puesto de venta en la calle Lomo Guillén, 16, de Santa María de Guía.
Mientras, en Lanzarote, Nemesio Santana, vendedor desde octubre de 1987, también repartió otros 40.000 euros en un cupón vendido por TPV, en el Centro Comercial Deiland.
Por su parte, el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Además, con el nuevo modelo de ‘por los lados puedes ser ganador’ ofrece premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
Sobre el Cuponazo de la ONCE
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.