Reguero de dinero en Canarias gracias a la ONCE: 60.000 euros para varios afortunados

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha repartido 60.000 euros en Canarias en el sorteo celebrado este domingo, 14 de diciembre, con premios distribuidos entre Gran Canaria y Lanzarote.
En total, se han vendido tres cupones premiados con 20.000 euros cada uno. Dos de ellos, que suman 40.000 euros, se han repartido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el tercero, dotado también con 20.000 euros, ha sido vendido en Arrecife.
En la capital grancanaria, Antonio J. Pérez, agente vendedor de la ONCE desde febrero de 2023, repartió un premio de 20.000 euros con un cupón del Fin de Semana en su zona de venta del barrio de Lomo Blanco.
Asimismo, José V. Afonso, vendedor de la ONCE desde julio de 2023, fue el encargado de repartir otro premio de 20.000 euros en su punto de venta situado en la calle Mesa de León, 17, también en Las Palmas de Gran Canaria.
El tercer cupón premiado, con 20.000 euros, fue vendido en Arrecife por Ernesto A. Santiago, agente vendedor de la ONCE desde octubre de 2021. El premio se repartió en su punto de venta ubicado en la calle Manolo Millares, 90.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción.
Asimismo, se conceden premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos a cuatro cupones con número y serie premiados entre la segunda y la quinta extracción, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, además de otros premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan a través de más de 19.000 vendedores y vendedoras en toda España, así como en la web www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.