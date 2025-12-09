La ONCE reparte suerte en Canarias: una persona afortunada se lleva 24.000 euros al año durante 10 años

El sorteo del Cupón de Fin de Semana de la ONCE celebrado el domingo 7 de diciembre dejó 240.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, correspondientes a uno de los premios adicionales.
Juan Roque Medina, agente vendedor de la ONCE desde mayo de 2025, fue el responsable de repartir la suerte en la capital grancanaria.
El cupón agraciado, dotado con 24.000 euros al año durante 10 años, se vendió en sus puntos habituales de venta, situados en calle Faro, 15; calle Ripoche, 3; y calle Los Gofiones, 98-100.
El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años para un único cupón acertante de las cinco cifras y serie de la primera extracción.
También contempla premios de 2.000 euros al mes durante 10 años para cuatro cupones correspondientes a los números y series obtenidos en las extracciones de la segunda a la quinta.
El sorteo incluye, además, 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción, y otras cuantías de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.
Los cupones de la ONCE se pueden adquirir a través de los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en la web www.juegosonce.es y en puntos de venta colaboradores autorizados.