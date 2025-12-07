loterÍas

Un afortunado del Gordo de la Primitiva en Tenerife se lleva más de 156.000 euros

Combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo, 7 de diciembre de 2025
La combinación ganadora del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado este domingo, 7 de diciembre de 2025, ha estado formada por los números 32, 06, 02, 42, 18. El número clave (reintegro) ha sido el 3. La recaudación del sorteo ascendió a 3.785.731,50 euros.

De Primera Categoría no existen boletos acertantes por lo que, con el bote generado, que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 11.700.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 68.100 de Santa Cruz de Tenerife, situado en Avda. Islas Canarias, 172.

El importe de este boleto ganador asciende a 156.136,28 euros.

