Nuevo millonario en Tenerife: la Bonoloto deja un premio de 1,3 millones de euros en este municipio

La suerte ha vuelto a caer en Tenerife. Un boleto de la Bonoloto validado en Los Realejos ha resultado agraciado con un premio de 1.319.441,45 euros en el sorteo celebrado este sábado, 5 de septiembre de 2026.
Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, en el sorteo se registraron dos boletos acertantes de Primera Categoría, es decir, con los seis números de la combinación ganadora. Cada uno de ellos recibirá más de 1,3 millones de euros.
Uno de los boletos premiados fue sellado en el despacho receptor número 67.355 de Los Realejos, situado en la calle Doctor González, número 6.
El otro boleto ganador fue validado en el despacho receptor número 89.270 de Vitoria-Gasteiz (Álava), ubicado en Reyes de Navarra, número 6.
La combinación ganadora de la Bonoloto
La combinación ganadora del sorteo de este sábado estuvo formada por los números 36, 33, 32, 23, 17 y 42.
El número complementario fue el 1, mientras que el reintegro correspondió al 0.
De esta forma, Los Realejos suma un nuevo premio millonario, después de que uno de los dos únicos acertantes de Primera Categoría de toda España validara su apuesta en el municipio tinerfeño.