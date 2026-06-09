Ponen a la venta 13,5 millones del ‘Cuponazo’ dedicado a la visita del papa León XIV

El Viaje Apostólico del Papa León XIV a España protagonizará el Cuponazo de la ONCE del viernes, 12 de junio. Un total de 13,5 millones de cupones llevarán la imagen de León XIV y su visita por todos los rincones de la geografía española.
El Obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos ha recibido hoy una réplica del cupón de manos de José Antonio López, delegado de la ONCE en Canarias, donde se puede ver el lema elegido para este viaje: ‘Alzad la mirada’, un gesto interior y colectivo que anima a salir de la mirada baja -encerrada en el yo, en la rutina y en la división-, para volver a la dignidad original de las personas a través de la apertura a los demás.
El cupón recorrerá todos los pueblos de España de la mano de los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización, 1269 en Canarias, que lo llevarán “junto a su corazón”, como destacó José Antonio López. “Porque es un cupón que se suma al viaje del Papa y anima también a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores, a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad”, apostilló.
El cupón incluye el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del Viaje Apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa, que está construido como un círculo abierto en acción, con figuras humanas no estáticas y enlazadas, proyectándose hacia arriba.
El Viaje Apostólico del Papa León XIV a España tendrá lugar del 6 al 12 de junio. El Pontífice estará del 6 al 8 de junio en Madrid; del 9 al 10 en Barcelona y el 11 y 12 de junio en Canarias.
En Madrid, el Papa presidirá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles y la procesión de Corpus Christi; en Barcelona bendecirá la nueva y más alta torre de la Basílica de la Sagrada Familia, dentro de los actos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, y allí podrá conocer a una niña ciega que le enseñará la maqueta táctil de la nueva Torre de Jesús. Finalmente, en Canarias, una tierra marcada por la realidad migratoria, conocerá esta realidad con una visita a un centro de acogida. También, celebrará dos Santas Misas donde el Santo Padre dará una Homilía. Ambas celebraciones serán multitudinarias, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife.
Raíces españolas
León XIV, de origen estadounidense y con raíces españolas por parte materna, nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955. Robert Prevost fue elegido sucesor de Francisco, fallecido el 21 de abril, en la cuarta votación del cónclave, al superar los dos tercios necesarios de los 133 cardenales electores.
Eligió el nombre de León XIV en referencia a León XIII, impulsor de la Doctrina Social de la Iglesia y autor de la encíclica ‘Rerum Novarum’, centrada en los derechos de los trabajadores durante la revolución industrial.
Realizó sus primeros estudios en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y se licenció en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Villanova, Pensilvania, en 1977. Ese mismo año ingresó en la Orden de San Agustín.
Entre 1985 y 1998, con una breve interrupción, trabajó en diversas diócesis del norte del Perú (Piura, Chulucanas, Trujillo y Chiclayo) como vicario parroquial, profesor de seminario y administrador diocesano. En 2001 fue elegido Prior General de la Orden de San Agustín, cargo que desempeñó hasta 2013.
En 2014, el Papa Francisco lo nombró Administrador Apostólico de la diócesis de Chiclayo (Perú). Fue ordenado obispo el 12 de diciembre de ese año. En 2023, el Papa Francisco lo llamó a Roma para asumir la Prefectura del Dicasterio para los Obispos y la presidencia de la Pontificia Comisión para América Latina. Fue creado cardenal el 30 de septiembre de ese mismo año.
La suerte de todos los viernes
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. 1.273 de ellas y ellos en Canarias. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.