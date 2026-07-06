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Más de 60.000 euros para un acertante de la Bonoloto en Tenerife

También un acertante de Primera Categoría se ha embolsado más de 700.000 euros
La Bonoloto deja uno de sus grandes premios en Tenerife
Bonoloto.
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La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 6 de julio, ha estado formada por los números 37, 23, 15, 14, 35 y 42. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.226.550,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante de los 702.784,32 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías nº1 de Lebrija (Sevilla), situada en Benito Vela, 32.

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De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº8 de Avilés (Asturias) y en la nº13 de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), que se llevan 67.675,18 euros.

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