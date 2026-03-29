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La suerte cae en Tenerife: un acertante de la Bonoloto se lleva más de 40.000 euros

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 3, 14, 15, 36, 47 y 48
La suerte cae en Tenerife: un acertante de la Bonoloto se lleva más de 40.000 euros
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El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 29 de marzo de 2026, ha dejado parte de la suerte en Tenerife. Uno de los tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) fue sellado en Santa Cruz de Tenerife.

En esta ocasión, la fortuna ha recaído en una persona que adquirió el boleto acertante en la Administración de Loterías número 26 ubicada de El Corte Inglés de la Avenida Tres de Mayo.

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Cada uno de los agraciados recibirá un premio individual de 40.126,43 euros, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

Los otros dos boletos de la misma categoría fueron validados en administraciones de Ourense Madrid.

La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 3, 14, 15, 36, 47 y 48, con el 26 como complementario y el 2 como reintegro. La recaudación total ascendió a 1.943.921,00 euros.

En Primera Categoría (6 aciertos) no ha habido boletos acertantes.

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