El Cupón Diario de la ONCE deja en Canarias una lluvia de miles de euros

La fortuna ha vuelto a hacer una parada estratégica en el archipiélago. El último sorteo del Cupón Diario ONCE Las Palmas ha dejado un rastro de alegría y miles de euros en la capital de Gran Canaria, confirmando una vez más el idilio de la suerte con las islas. En esta ocasión, el sorteo celebrado el pasado jueves 26 de marzo ha distribuido un total de 175.000 euros entre varios vecinos de la zona.
La noticia ha corrido como la pólvora en el entorno del Carrefour de Hoya de la Plata, lugar donde se localiza el punto de venta que ha repartido los premios. Según los datos oficiales facilitados por la organización, se han vendido un total de 5 cupones premiados, cada uno de ellos agraciado con la cifra de 35.000 euros.
Los detalles del premio del Cupón Diario ONCE Las Palmas
El gran protagonista de esta jornada festiva para el juego responsable no es solo el azar, sino también la figura de Victor Manuel Hernández Robaina. Agente vendedor de la ONCE desde julio de 1991, Hernández Robaina es un rostro conocido y querido por los clientes habituales del centro comercial en el sur de la capital grancanaria. Con más de tres décadas de trayectoria repartiendo ilusión, este profesional ha vuelto a ser el “brazo de la suerte” al validar los cinco boletos ganadores.
“Repartir un premio de esta magnitud siempre es una satisfacción personal, especialmente cuando sabes que llega a manos de gente trabajadora de la zona”, comentan fuentes cercanas a la red de ventas. La ubicación del punto de venta, en un nodo comercial tan concurrido como el Carrefour de Hoya de la Plata, sugiere que los ganadores podrían ser clientes habituales o vecinos que aprovecharon sus compras diarias para probar fortuna con el Cupón Diario ONCE Las Palmas.
Estructura de premios y cómo cobrar tu cupón
Es importante recordar que el Cupón Diario de la ONCE no solo ofrece estos premios mayores de 35.000 euros a las cinco cifras. El sistema de juego es uno de los más generosos del país, poniendo en liza diariamente un premio principal de 500.000 euros para aquel que logre coincidir el número más la serie.
Además de los 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, el sorteo del 26 de marzo ha generado miles de pequeñas alegrías en forma de premios menores:
- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
- 450 premios a las cuatro últimas cifras.
- Premios de 25 euros para las tres últimas o tres primeras cifras.
- Reintegros de 2 euros que permiten seguir jugando y manteniendo viva la esperanza.
Para los residentes en Canarias que deseen comprobar sus boletos, la ONCE mantiene diversos canales oficiales. Además de los más de 19.000 vendedores y vendedoras que recorren nuestras calles, los resultados pueden consultarse de forma inmediata en la web oficial de JuegosONCE o en establecimientos colaboradores autorizados.
La suerte en Gran Canaria: Un motor de ilusión
Este nuevo premio del Cupón Diario ONCE Las Palmas se suma a la larga lista de hitos que la organización ha protagonizado en el archipiélago durante este 2026. La labor de la ONCE en Canarias va mucho más allá del juego; los ingresos generados por la venta de estos cupones se destinan íntegramente a la labor social, facilitando la autonomía y la inclusión de personas con discapacidad visual y otras discapacidades en las siete islas.
El impacto económico de 175.000 euros inyectados directamente en el consumo local de Las Palmas de Gran Canaria supone un alivio y un impulso para las familias agraciadas. Mientras tanto, en el punto de venta de Hoya de la Plata, Víctor Manuel ya se prepara para el siguiente sorteo, con la esperanza de que el “Gordo” de la ONCE vuelva a elegir las islas como su próximo destino.
Si usted es uno de los portadores de los cupones premiados el 26 de marzo, recuerde que puede gestionar el cobro en las entidades bancarias concertadas o en la propia delegación de la ONCE. La suerte ha llamado a la puerta de Gran Canaria, y lo ha hecho de la mano de un vendedor veterano que ya forma parte de la historia de los premios en nuestra tierra.