Lluvia de dinero en Santa Cruz de Tenerife: el Eurojackpot de la ONCE deja cerca de medio millón de euros en la capital

La suerte ha vuelto a sonreír a Canarias. El sorteo del Eurojackpot de la ONCE, celebrado el pasado viernes 27 de febrero, ha dejado un importante pellizco económico en el corazón de Santa Cruz de Tenerife.
En concreto, un boleto premiado de segunda categoría (5 números + 1 sol) ha sido agraciado con un importe total de 430.292,40 euros.
La fortuna ha tenido un nombre propio en esta ocasión: Yiraima Jeanette Afonso Perdomo. Ella es la vendedora de la ONCE que ha distribuido la alegría desde su punto de venta habitual, ubicado en la céntrica calle Bethencourt Alfonso.
Gracias a su labor, un vecino o visitante de la capital tinerfeña ha visto cómo su cuenta corriente daba un vuelco positivo este lunes de marzo.
El Eurojackpot, sorteo de alcance europeo
El Eurojackpot no es un sorteo convencional. Se trata de una modalidad de lotería social y europea que se comercializa de forma simultánea en España y otros 18 países del espacio económico común.
El juego consiste en una combinación de 5 números entre 50 y la elección de dos “soles” entre 12 posibles.
Este premio de segunda categoría en Tenerife demuestra la alta participación de este sorteo, que celebra sus extracciones todos los martes y viernes en Helsinki.
Precisamente para el sorteo de mañana, martes 3 de marzo, el Eurojackpot pone en juego un bote mínimo garantizado de 10.000.000 de euros, una cifra que continúa creciendo al no haber acertantes de primera categoría en la última jornada.
Compromiso de la ONCE con el juego responsable
Desde la ONCE han recordado que este tipo de premios forman parte de su cartera de productos de lotería social, segura y solidaria. La organización destaca que todos sus procesos de comercialización están sujetos a estrictos controles para evitar consumos descontrolados, manteniendo una política firme que prohíbe la venta a menores de edad y el consumo a crédito.
La red de 21.000 vendedores de la ONCE, junto con los puntos de venta autorizados y su plataforma web oficial, mantienen a la organización bajo los estándares de la Asociación Mundial de Loterías, garantizando que la ilusión vaya siempre de la mano de la responsabilidad ciudadana.
Tras este éxito en la calle Bethencourt Alfonso, Santa Cruz de Tenerife se posiciona una vez más como uno de los puntos clave donde la fortuna del Eurojackpot suele hacer escala, dejando tras de sí historias de éxito y alivio financiero para los ganadores.