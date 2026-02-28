Un afortunado en Canarias gana el segundo premio de La Primitiva mientras el bote rompe todos los récords

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 28 de febrero, ha estado formada por los números 04, 05, 06, 12, 24 y 47. El número complementario es el 01, el reintegro el 4 y el Joker, 1607263. La recaudación del sorteo ascendió a 14.342.088 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 116.500.000,00 euros, siendo este el mayor BOTE de la historia de La Primitiva.
Segundo premio en Canarias
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes, que han sido validados en en el Despacho Receptor nº 43.445 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), ubicado en la Avda. Escaleritas, 30-Joaquin Blume, 1; la Administración de Loterías nº 35 de Málaga, en la nº 82 de Zaragoza; en el nº 71.650 de Benacazón (Sevilla); en el nº 75.305 de Valls (Tarragona) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.