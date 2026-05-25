Tenerife tendrá el quinto superordenador más potente de España: esto lo que puede hacer

El Gran Centro de Supercomputación del Atlántico, una nueva infraestructura tecnológica que integrará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube de gran capacidad, y que es el quinto de España en cuanto a potencia, se ubicará en Tenerife.
Esta infraestructura permitirá procesar y almacenar grandes volúmenes de datos de forma rápida y segura, reduciendo a horas procesos científicos y técnicos que actualmente requieren meses o incluso años, ha informado este lunes en rueda de prensa la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
Según ha indicado, el sistema combinará supercomputación, inteligencia artificial y servicios en la nube en un único entorno, lo que facilitará a investigadores, centros científicos y empresas ejecutar simulaciones complejas, entrenar modelos de inteligencia artificial y desarrollar soluciones digitales avanzadas.
El proyecto se desarrollará a través del ITER en colaboración con la empresa tecnológica alemana Bechtle, dentro de un modelo de colaboración público-privada, y su objetivo es potenciar los centros de investigación de Tenerife, como la Universidad de La Laguna, el CSIC y el IAC.
La primera fase, cuyo plazo de ejecución es de seis meses, supondrá una inversión de 5,5 millones de euros, cantidad que se incrementará progresivamente hasta alcanzar los 10 millones conforme se vayan cumpliendo los objetivos previstos.
El director general del ITER, Carlos Suárez, ha detallado que la nueva infraestructura tendrá un modelo híbrido basado en CPUs y GPUs, orientadas especialmente al desarrollo de inteligencia artificial.
Ha precisado además que el sistema incrementará la capacidad de procesamiento en unos 300 teraflops en CPU y alcanzará cerca de un petaflop en GPU, con una potencia total estimada de entre 1,3 y 1,4 petaflops.
Asimismo, ha añadido que la infraestructura situará al centro de supercomputación de Tenerife entre los más potentes del territorio nacional y podría situarse en torno al quinto puesto en capacidad de cómputo en España.
Este centro también permitirá triplicar la capacidad de almacenamiento y duplicar la capacidad actual de supercomputación de la isla.
El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, ha añadido que esta infraestructura forma parte de la estrategia de diversificación económica impulsada por el Cabildo, que persigue consolidar un ecosistema tecnológico competitivo.
Ha indicado que el supercomputador será clave para sectores ya implantados en Tenerife, como el audiovisual, y para otros emergentes como la inteligencia artificial, la genómica, la ciberseguridad y el sector aeroespacial.
También ha recordado que las capacidades de supercomputación ya permitieron durante la pandemia analizar variantes del coronavirus desde Tenerife y destacó que la nueva infraestructura reforzará la capacidad de respuesta científica y tecnológica de la isla.
Según ha resaltado, el centro también reforzará la conectividad y competitividad del parque científico y tecnológico insular, facilitará la implantación de empresas tecnológicas y contribuirá a generar empleo cualificado para jóvenes profesionales.