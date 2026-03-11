Sebastián Hernández, el lotero que ha repartido 150.000 euros en Santa Cruz de Tenerife

El ‘Rasca X10’ de la ONCE ha dejado en Santa Cruz de Tenerife los 150.000 euros de su premio mayor.
Sebastián Hernández Martín es el vendedor de la ONCE que ha dado estos 150.000 euros en Santa Cruz de Tenerife, desde su punto de venta situado en la Avenida Isora, junto al Alteza (Guia de Isora).
El ‘Rasca X10’ es el juego en el que por 2 euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de tus números coincide con alguno de los números ganadores, se gana el premio correspondiente. Si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar tu premio por 2, por 5 o hasta por 10.
Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.
El ‘Rasca X10’ de la ONCE, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.