Así se enteraron las trabajadoras de las tiendas Bimba y Lola en Tenerife de que les tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad

La firma textil Bimba y Lola ha repartido una lluvia de millones por todo el país con el segundo premio (70.048) de la Lotería de Navidad. Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la empresa propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros, con lo que la suerte ha llegado a muchísimos puntos de la geografía nacional.
En Tenerife, en concreto, a sus tiendas de Santa Cruz, La Laguna y La Orotava. Un pellizco de unos 31.000 euros por participación que alegrarán las fiestas y permitirán algún capricho.
En la tienda ubicada en la calle Castillo de la capital tinerfeña, Daniela Pérez y Tamara Pérez son dos de las afortunadas trabajadoras de Bimba y Lola que tienen una participación, cada una, del número premiado. “Estamos muy contentas”, afirmaban desde la tienda ayer por la mañana, con una gran sonrisa. Y es que el día de trabajo se afronta de otra manera cuando se ha sido uno de los afortunados en la Lotería de Navidad. “Entre la ilusión, la gente que pasa y nos felicita, la verdad es que sí”, señalaba Daniela.
Ambas se enteraron de la noticia por llamadas de compañeras, y que luego confirmó la directora de la tienda. Al primero que llamó Tamara fue a su marido. “No se lo creía y me preguntaba si era en serio. Yo estaba en el tranvía y dando grititos y la gente mirándome raro”, relató entre risas.
“A mí me pilló comprando café, que de hecho me llamó ella y me dijo que nos había tocado, y yo: qué te calles, y ella: qué sí. Y ya luego empecé a ver las llamadas de las demás compañeras, otra en videollamada llorando conmigo… Es que no te lo crees. Llamé a mi madre llorando y no se lo creía”, cuenta Daniela.
Aunque lamentablemente no todas las compañeras de las tiendas en la isla compraron esas participaciones, “pero la mayoría sí y nos llevamos ese trocito. Y todas muy ilusionadas y contentas, y a celebrarlo”, afirmaba.
Daniela lo tenía claro: “Un viajito y para la entrada de una casa, que ahora está complicado. Un empujoncito, al menos es algo”. “No nos da para dejar de trabajar, pero para pagar mi casa, algo para mi hijo y un viaje para toda la familia”, apuntaba Tamara.
Por su parte, Patri, Rosi, Carla, Nayari, Kimberly y Cande son otras seis empleadas de la tienda Bimba y Lola ubicada en la calle Herradores de La Laguna, de las que cinco de ellas han sido agraciadas con este segundo premio. Cada una jugaba participaciones de los dos números que la empresa, a nivel nacional, compró para repartir entre sus trabajadores. Uno de ellos el afortunado.
La suerte les ha sonreído con unos 31.000 euros para cada una, un pellizco del segundo que, según afirmó ayer Cande, “aún ni me lo creo. Ha sido una súper sorpresa”.
Se enteraron a primera hora por otras compañeras de esta cadena de moda de que les había sonreído la suerte. “Cuando me lo dijeron solo pensaba en que hasta que no lo viera no me lo iba a creer. Pero al rato llegó la encargada con una botella de champán y ya la alegría ha sido inmensa”, relató Cande.
Un dinero con el que sueñan poder darse un capricho, algún viaje o comprar regalos, aprovechando las fechas navideñas. “No nos da para dejar de trabajar -dijeron entre risas-, pero aún así estamos muy contentas”.
Solo una de las seis trabajadoras de esta tienda quedó exenta del premio porque este año decidió no jugar. “La suerte no estaba para mí, pero me alegro por mis compañeras”, dijo.