Lotería de Navidad 2025: Acentejo es agraciada con 700.000 euros de un tercero y un cuarto

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido 700.000 euros entre los municipios de La Victoria de Acentejo y la Matanza de Acentejo gracias a la venta de diez décimos del tercer premio, el 90693, que ha dejado una sustancial lluvia de euros en cuatro islas del Archipiélago, y otros diez boletos del cuarto premio, el 25508.
La Diosa fortuna “ha vuelto de nuevo a llamar a la puerta” de dos establecimientos que han repartido la ilusión y la alegría entre sus clientes en los últimos años por estas fechas.
La jornada del 22 de diciembre ha estado marcada por una lluvia constante que ha regado los campos de la Comarca de Acentejo. Mientras de fondo de escuchaba el tradicional canto repetitivo de números y premios a cargo de los niños de San Ildefonso, Verónica Rodríguez se encontraba desde las 8.00 horas detrás del mostrador atendiendo el Bazar Estanco El Chazo, situado en la concurrida Carretera General nº92, ayer bastante congestionada de vehículos. Al lado está el Hiperdino de La Victoria, en frente el Café Ébano, la pronunciada calle Valerio Jeréz y la Ferretería de Eliseo Flores.
Para cruzar la vía para acceder a cualquiera de estos negocios, es obligado hacerlo por el paso de peatones frente al Bazar que va a cumplir cuatro años abierto. Allí los clientes pueden encontrar prensa, revistas, artículos de papelería, golosinas, snacks, cigarros, refrescos, bebidas, así como algunos detalles para regalo. Su mayor atractivo es ser un despacho receptor de Loterías y Apuestas del Estado, con un terminal tocado por la fortuna que ofrece muchas alegrías a los propietarios y los clientes. Desde marzo de 2022 ha repartido premios de Primitiva, Bonoloto, Quiniela o Lotería Nacional. Sin embargo, su mayor satisfacción es haber vendido décimos del 88979, quinto premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, o del 94974 primer premio del pasado Sorteo del Niño de 2024.
“Siempre tenemos la ilusión de seguir en racha y de dar un premio importante”, comentaba a DIARIO DE AVISOS.
A las 10.12 horas salía el número 90693, agraciado con el tercer premio del Sorteo de Navidad. Unos minutos más tarde el teléfono del Bazar no paraba de sonar, y Verónica Rodríguez conocía por la Radio Canaria que había repartido la suerte entre sus afortunados clientes. “Ha sido un tercer premio; estamos muy contentos”, eran las palabras que más repetía Rodríguez, desconocedora de los décimos vendidos.
Tras llamar a su esposo Eduardo Pérez para que acudiera al establecimiento, no paraba de recibir las felicitaciones de los clientes que comenzaron a acercarse al Bazar atraídos por el revuelo de los distintos medios de comunicación, que le confirmábamos que habían vendido diez décimos. “Creo que no nos ha tocado nada, pero estoy muy feliz por repartirlo entre nuestros clientes”, señalaba emocionada.
Eduardo llegaba varios minutos más tarde al Bazar Estanco El Chazo. Visiblemente cansado y afónico, por haber trabajado durante toda la madrugada en la panadería familiar, destacó que “este premio sienta muy bien para el pueblo y sus afortunados ganadores esos 50.000 euros [se ingresarán 48.000 euros tras la retención de Hacienda]”.
Pérez reconoció que alguno de los afortunados clientes ya se habían llamado para compartir su “inmensa alegría” por tener en su poder un décimo premiado. “No te puedo decir más”, repetía pícaro, sin confirmar si esos 10 décimos fue una única compra para repartir entre familiares o entre amigos. “Tanto puede ser para una cosa como para otra. La verdad que La Victoria es un pueblo pequeño, todos se conocen, siempre se hablará un poquito…., pero tenemos que respetar que no quieran identificarse”, repitió.
Lo cierto es que estos 500.000 euros repartidos serán un nuevo impulso para el propio Bazar Estanco El Chazo. “Una ayudita buena” de cara a atraer clientes para los próximos sorteos.
El Bohío
A escasa distancia, en el kilómetro 25 de la autopista TF-5, la Administración de Lotería nº2 de la Matanza de Acentejo, ubicada en la Estación de Servicio El Bohío, recibía la noticia de que había repartido diez décimos del cuarto premio, el 25508, 200.000 euros en total. Esos 20.000 euros “limpios” por décimo que alegrarán estas fiestas a sus agraciados propietarios.
La suerte ha llamado también varias veces a la puerta de esta Administración de lotería, lo que refuerza la trayectoria del ‘surtidor’ como punto habitual de premios. El Bohío es una parada obligatoria las 24 horas para recargar combustible, comprar en su surtida tienda todo tipo de artículos o bien disfrutar en su cafetería de bebidas calientes, frías, bocadillos, sandwiches o platos variados antes de continuar trayecto. También lo es su estanco de la ONCE -de los que más vende en Canarias- y de su administración de loterías y apuestas.
La fortuna esquiva Tegueste, El Sauzal, Tacoronte y Santa Úrsula
En esta ocasión, los premios más importantes del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025 han sido esquivos con los municipios de Tegueste, Tacoronte, El Rosario, El Sauzal y Santa Úrsula, cuyos establecimientos habían repartido en otras ediciones de esta emblemática jornada miles de euros entre sus vecinos y visitantes.
Sin embargo, en unos municipios eminentemente dedicados al sector primario, las lluvias que están cayendo de manera “serena” pero “persistente” en las últimas semanas, favorece a la agricultura, la recuperación y el rebrote de todo tipo de cultivos que han sufrido un verdadero castigo los últimos seis años por las escasas precipitaciones y el aumento de temperaturas.