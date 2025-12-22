Alexandra vende 10 décimos del cuarto premio de la Lotería de Navidad en El Bohío: “Nos vamos acercando al Gordo”

El segundo cuarto premio 25508 ha caído en la administración de lotería número 2 ubicada en la estación de servicio El Bohío, en la autopista del norte.
Este concurrido establecimiento ha vuelto a repartir la suerte en un sorteos de Navidad entre sus clientes, en esta ocasión con 10 décimos para un total de 200.000 euros.
La propietaria Alexandra López señaló emocionada que “estamos muy satisfechos de repartir estos diez décimos” y volvió a resaltar que “nos vamos acercando al Gordo”, tras repartir varios cuartos y quintos los últimos años en este sorteo extraordinario de Navidad