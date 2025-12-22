loterÍa de navidad 2025

Alexandra vende 10 décimos del cuarto premio de la Lotería de Navidad en El Bohío: “Nos vamos acercando al Gordo”

El segundo cuarto premio 25508 ha caído en la administración de lotería de la estación de servicio
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El segundo cuarto premio 25508 ha caído en la administración de lotería número 2 ubicada en la estación de servicio El Bohío, en la autopista del norte.

Este concurrido establecimiento ha vuelto a repartir la suerte en un sorteos de Navidad entre sus clientes, en esta ocasión con 10 décimos para un total de 200.000 euros.

  1. Eduardo y Verónica reparten suerte con el tercer premio de la Lotería de Navidad en La Victoria: “Muy emocionados con este pellizco”
  2. El segundo cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25.508, cae en otra famosa gasolinera de Tenerife (no es La Chasnera)

La propietaria Alexandra López señaló emocionada que “estamos muy satisfechos de repartir estos diez décimos” y volvió a resaltar que “nos vamos acercando al Gordo”, tras repartir varios cuartos y quintos los últimos años en este sorteo extraordinario de Navidad

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas