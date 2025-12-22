Daniela y Tamara, empleadas de Bimba y Lola en Tenerife ganadoras del segundo premio de la Lotería de Navidad: “Un empujoncito”

Daniela Pérez y Tamara Pérez son dos de las trabajadoras afortunadas de Bimba y Lola, en la tienda que se ubica en la calle Castillo, en lograr un pellizco de ese segundo premio (70.048) de la Lotería de Navidad que jugaba la empresa a nivel nacional.
Dotado con 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo, la firma propuso ese número a sus trabajadores de oficinas y tiendas de toda España para jugar esta Navidad, repartido en participaciones de 5 euros, con lo que la suerte ha llegado a muchísimos puntos de todo el país. Un pellizco de unos 31.250 euros por participación que alegrarán la Navidad y permitirán algún capricho.
“Muy contentas”, afirmaban las dos con una gran sonrisa desde la tienda, donde no dejaban de recibir felicitaciones. “Para un viajito y la entrada de una casa. Un empujoncito”, indicaba ilusionada Daniela. “Para pagar mi casa, mi hijo… estar más desahogados”, añadía Tamara.
Cinco empleadas afortunadas en La Laguna
Cande, empleada de Bimba y Lola en la laguna, sostiene el número premiado. El segundo número de la Lotería de Navidad ha caído entre las 5 empleadas de la tienda.
Patri, Rosi, Carla, Nayari, Kimberly y Cande son las cinco, de las seis empleadas de la tienda Bimba y Lola, ubicada en la calle Herradores de La Laguna, que han sido agraciadas con un buen pellizco del segundo premio de la Lotería de Navidad, que recayó en el número 70.048. Cada una jugaba participaciones de los dos números que la empresa, a nivel nacional, compró para repartir entre sus trabajadores. Uno de ellos el afortunado.
En el caso de las empleadas de la tienda lagunera la fortuna las ha sonreído con 35.000 euros, una suerte que, afirmaba Cande, “aún ni me lo creo. Ha sido una súper sorpresa”.
Se enteraron a primera hora por otras compañeras de esta cadena de moda, que cuenta con varias tiendas en Tenerife repartidas entre la calle Castillo y el Corte Inglés de Santa Cruz, La Laguna y el Centro Comercial La Villa, en La Orotava, de que les había sonreído la suerte. “Cuando me lo dijeron solo pensé que hasta que no lo viera no me lo iba a creer. Pero al rato llegó la encargada con una botella de champán y ya la alegría ha sido inmensa”, relata Cande.
Las empleadas han jugado cuatro participaciones del segundo premio, a 5 euros cada una, que se traducen en 35.000 euros. Un dinero con el que sueñan poder darse un capricho, algún viaje o comprar regalos, aprovechando las fechas navideñas. “No nos da para dejar de trabajar”, dicen entre risas, “pero aún así estamos muy contentas”.