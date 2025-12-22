José González, gerente de La Chasnera, que ya ha vendido dos premios de la Lotería de Navidad: “Trabajamos desde julio para esto”

La Chasnera ha vuelto a dar premio en la Lotería de Navidad. Un quinto y un tercero han ido a parar al sur de Tenerife y, aunque no haya caído el Gordo, lo celebran por todo lo alto.
José González, gerente de La Chasnera, reconoció en Televisión Canaria que la mañana “empezó fría” pero que “poco a poco” la cosa se ha ido animando: “Llevamos desde julio trabajando para ello, vendiendo, ofreciendo décimos a los clientes… Para nosotros es una satisfacción”.
José González reconoció que los primeros premios de la Lotería de Navidad, se “hicieron de rogar” porque, reconoció, “quieras o no, te pones nervioso”.
El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.
El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla y ha caído en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
En el caso de Tenerife lo ha hecho en la gasolinera de Granadilla de Abona y en punto de venta en Puerto de la Cruz, en Lanzarote, en el municipio de Yaiza, y en Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana –cuaro décimos en total–.
Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.