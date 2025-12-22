Raquel vende en La Laguna un tercer premio de la Lotería de Navidad dotado con 50.000 euros

El receptor de lotería 67.265, ubicado en la calle Doctor Olivera n.º 7 de La Laguna repartió esta mañana un pellizquito del 3º premio del Gordo de Navidad, que recayó en el número 90693.
Raquel, la dueña del receptor, se mostró sorprendida y agradecida cuando recibió la llamada de DIARIO DE AVISOS para comunicar que su administración había vendido un décimo del tercero, dotado con 500.000 euros por serie (50.000 por décimo o 2.500 por euro jugado), lo que se traduce en unos 48.000 euros netos por décimo.
Raquel, que lleva 40 años al frente de este receptor lagunero junto a su hijo, desconocía quién podría haber sido el afortunado, pues “la venta es por terminal y han sido muchas personas las que han comprado un número para la Navidad”.
Pese a ello, afirma que “sea quien sea el afortunado, si esa persona quiso probar suerte y le ha tocado, eso es algo sagrado. Ojalá sea a alguien que de verdad lo necesite”.