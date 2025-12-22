Bazar Antonio deja 50.000 euros en Icod de los Vinos con el tercer premio de la Lotería de Navidad: “Todavía no sabemos quién ha sido”

La suerte ha vuelto a pasar por Icod de los Vinos. El Bazar Antonio ha vendido un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad, una noticia que ha generado expectación en el municipio, ya que por el momento no ha aparecido la persona agraciada.
La propietaria del establecimiento, Evelyn Hernández Martín, ha confirmado que el décimo premiado fue vendido por máquina, ya que el local funciona como receptor, lo que dificulta identificar al comprador o compradora del número ganador. “Todavía no sabemos quién ha sido”, explica.
No es la primera vez que la fortuna sonríe a este negocio. Hernández Martín recuerda que hace dos años ya vendieron un quinto premio del Gordo, lo que refuerza la trayectoria del establecimiento como punto habitual de premios en la localidad.
Además, el Bazar Antonio estuvo muy cerca de repartir parte del Gordo en este sorteo. El número 78632 pasó por el local, aunque finalmente no resultó premiado con el primer premio, quedándose a las puertas de dar una alegría mayor.
La dueña del bazar se enteró del premio casi por sorpresa. En ese momento se encontraba atendiendo a varios clientes cuando una vecina le avisó de que había dado un premio, confirmando poco después que se trataba de un décimo del tercer premio.
Mientras tanto, en Icod de los Vinos se mantiene la incógnita y la ilusión de que el décimo premiado haya recaído en algún vecino o vecina del municipio.