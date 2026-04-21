El tenor tinerfeño Celso Albelo regresa a Croacia con el ‘Werther’ de Massenet

Tras haberlo cantado con gran éxito de público y crítica esta temporada en ABAO Bilbao Opera, el tenor tinerfeño Celso Albelo regresa este mes al “maravilloso, introspectivo y exigente” papel de Werther, en la ópera del mismo nombre de Jules Massenet.
El tenor canario asumirá este rol protagónico a partir del sábado, y también los días 27 y 29 de abril, en el Teatro Nacional de Croacia, en Zagreb, compartiendo escenario con la mezzosoprano Emilia Rukavina, como Charlotte. Estará dirigido por la batuta del italiano Piero Giorgio Morandi en una producción cuya dirección de escena, escenografía y diseño de vestuario lleva la firma del tres veces oscarizado Dante Ferretti, colaborador de grandes cineasta como Fellini, Scorsese o Zeffirelli.
Sobre Werther, Celso Albelo señala que “la suya es un alma torturada, poética e intensamente sensible, cuya pasión obsesiva e idealismo radical lo condenan a un destino trágico”. “Massenet logró, a través de una música maravillosamente expresiva, sumergirnos en su psicología, haciendo que su dolor nos conmueva profundamente. Es un rol que probé hace unos años, que dejé descansar, pero al que he regresado esta temporada con gran comodidad después de haber debutado ya papeles líricos de Verdi o de Puccini”, afirma el tenor lagunero sobre un rol en el que debutó en 2016 con Ópera de Tenerife.
“Massenet lo concibió para una voz de tenor lírico spinto, sin olvidar que hay una versión para barítono: el intérprete, en todo caso, debe ser capaz de transmitir tanto la ternura y la vulnerabilidad como los clímax de pasión desbordada y desesperación heroica; un ejemplo de ello es el aria Pourquoi me réveiller, que a día de hoy es una pieza crucial del repertorio y que ha traspasado las fronteras de la propia ópera por su belleza”, apostilla.
Por otra parte, después de haber interpretado el Stabat Mater de Rossini en el Müpa de Budapest, en Hungría, el 1 de abril, también dirigido por el maestro Morandi, en lo que queda de temporada a Celso Albelo le esperan dos óperas de Verdi: regresará a la temporada de Amics de s’Òpera de Maó (Menorca), con Riccardo, de Un ballo in maschera, y al Teatro Real de Madrid con Manrico, de Il trovatore.