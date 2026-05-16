La compañía Coriolis llega al Teatro Victoria con ‘Trapos’

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife recibe este sábado (17.30) y mañana domingo (12.00) a la compañía Coriolis (Uruguay-España), que escenificará Trapos, su más reciente espectáculo familiar de marionetas.
La propuesta refleja la historia de tres octogenarios y un perro -hechos de trapo- que intentan huir, ignorar y confrontar a un personaje que los observa y acecha: la muerte. Y lo hace, además, con mucha delicadeza, abordando, al tiempo que entretiene a los más pequeños, diversos conflictos profundos y cotidianos.
Por medio de sus cinco protagonistas, el público será testigo de “momentos y conflictos simples y a la vez profundos”, que nos remiten, entre otras cosas y a través de escenas cotidianas y reconocibles, “a la fragilidad humana, las costumbres, los hábitos, el disfrute por las pequeñas cosas, los enojos, la amistad, la tolerancia, el humor, la música o la soledad”.
Sin palabras, la emotividad del espectáculo de este fin de semana recae sobre los títeres, sus manipuladores y la música.