cultura

La compañía Coriolis llega al Teatro Victoria con ‘Trapos’

El espectáculo familiar de marionetas, acerca de "conflictos profundos y cotidianos", se representa este sábado y el domingo en el espacio escénico de Santa Cruz de Tenerife
El teatro de la capital tinerfeña ofrece dos funciones de 'Trapos'. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife recibe este sábado (17.30) y mañana domingo (12.00) a la compañía Coriolis (Uruguay-España), que escenificará Trapos, su más reciente espectáculo familiar de marionetas.

La propuesta refleja la historia de tres octogenarios y un perro -hechos de trapo- que intentan huir, ignorar y confrontar a un personaje que los observa y acecha: la muerte. Y lo hace, además, con mucha delicadeza, abordando, al tiempo que entretiene a los más pequeños, diversos conflictos profundos y cotidianos.

Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Por medio de sus cinco protagonistas, el público será testigo de “momentos y conflictos simples y a la vez profundos”, que nos remiten, entre otras cosas y a través de escenas cotidianas y reconocibles, “a la fragilidad humana, las costumbres, los hábitos, el disfrute por las pequeñas cosas, los enojos, la amistad, la tolerancia, el humor, la música o la soledad”.

Sin palabras, la emotividad del espectáculo de este fin de semana recae sobre los títeres, sus manipuladores y la música.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas