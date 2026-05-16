Jorge de León recibe el galardón al mejor cantante de la temporada 2024-2025

Mejor cantante de la temporada lírica 2024-2025. El tenor tinerfeño Jorge de León fue este viernes uno de los grandes protagonistas en la gala de los Premios Ópera XXI, de la asociación que reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera y zarzuela estables más importantes de España. Los galardones se entregaron en el transcurso de una gala celebrada en Barcelona, en el Gran Teatre del Liceu.
Este reconocimiento para el cantante canario, que en 2022 recibió uno de los Premios Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS, destaca su trabajo encarnando a Radamés en Aida, de Giuseppe Verdi, en las temporadas del Teatro Cervantes de Málaga, en marzo de 2025, y de la Ópera de Oviedo, en diciembre de 2024; el papel principal de Otello, también de Verdi, en ABAO Bilbao Opera, en mayo de 2025, y a Calàf en Turandot, de Giacomo Puccini, representada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en noviembre de 2024, tal y como recogió este periódico cuando en febrero se anunciaron los galardonados.
Los Premios Ópera XXI contemplaron 14 categorías. En la de mejor cantante femenina, el galardón fue para la soprano Sabina Puértolas, mientras que el bajo-barítono Manuel Fuentes se alzó con el de mejor cantante joven y la soprano estadounidense Nadine Sierra logró el de mejor artista extranjera.
En el apartado de dirección musical se premió a Gustavo Gimeno; en la escénica, a Àlex Ollé, y en la escenografía, a Alfons Flores. En el palmarés también figuraron Felipe Ramos (iluminación), Ana Garay (vestuario), Pedro Chamizo (videocreación), Benjamin a Portbou (de Antoni Ros-Marbà, creación lírica contemporánea), Compañía Musical Infantil La Federica (difusión de la lírica), El cuento del zar saltán (de Rimski-Kórsakov, nueva producción) y El gitano por amor (de Manuel García, recuperación del patrimonio lírico español).