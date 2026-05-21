Veranos del Taoro 2026 pone el foco en la danza contemporánea

El V Festival Veranos del Taoro, en Puerto de la Cruz, estrena el Espacio Raíz, un nuevo escenario al aire libre, integrado en el parque de la Sortija, que conecta el arte del movimiento con la identidad canaria a través de la danza contemporánea. Del 18 al 20 de junio, Emiliana Battista, Raquel Jara y Guadalupe Torres inaugurarán esta programación de entrada libre.
Las funciones comienzan el jueves 18 (18.30 horas) con Emiliana Battista, referente de la danza actual. Con su obra Retornar sin retorno invita a reconectar con la raíz humana a través de una experiencia visualmente impecable. El viernes 19 (18.30 horas), Raquel Jara escenifica Entre maguas, una sobrecogedora exploración física en la que el miedo al cambio se transforma en arte, traduciendo la nostalgia y la resistencia a soltar el pasado en un poderoso diálogo visual con el paisaje.
El broche de oro lo pondrá Guadalupe Torres el sábado 20 (18.30) con Echar raíces. En esta propuesta, que tendrá lugar en el Gran Hotel Taoro, el folclore y el flamenco se darán cita para reflexionar sobre el arraigo a través de tradiciones, canciones e historias heredadas de madres y abuelas.
La programación se completa ese día (17.30 horas) en el Espacio Raíz con el regreso de Nido, el proyecto de danza social y participativa dirigido por la coreógrafa Laura Marrero. Con el lema Descubrir y viajar en los espacios con el movimiento y el cuerpo de sus habitantes, la propuesta invita a la ciudadanía a participar en una creación colectiva. Sin necesidad de contar con experiencia previa en el baile, los participantes tendrán la oportunidad de convertirse en protagonistas. La inscripción para participar, totalmente gratuita, es en el correo electrónico veranosdeltaoro@encarofactory.com.
LA PROGRAMACIÓN
En la web www.veranosdeltaoro.com se puede consultar la programación y adquirir las entrada para el resto de espectáculos. El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias (Turismo de Islas Canarias), el Cabildo (Turismo de Tenerife) y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, así como del Gran Hotel Taoro como aliado estratégico, Binter, Coca-Cola, Heineken, Auto Laca Canarias y Crea SGR, junto con la colaboración de otros organismos y entidades que refuerzan su proyección cultural y su impacto en la comunidad y en el sector artístico.