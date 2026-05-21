Fundación DISA y la Jocan presentan su concurso de orquestación para jóvenes

La Fundación DISA y la Joven Orquesta de Canarias (Jocan) dieron a conocer este miércoles el contenido del nuevo certamen de orquestación de ámbito estatal que han puesto en pie, con el que se invita a jóvenes profesionales de la composición musical, de entre 18 y 30 años, a convertir en sinfónicas dos obras para piano compuestas por Camille Saint-Saëns en su etapa vinculada a Canarias.
Representantes de conservatorios, asociaciones de composición y otras entidades acudieron a la cita en el Hotel Iberostar Grand Mencey de la capital tinerfeña, en la que la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, y el director artístico de la Jocan, Víctor Pablo Pérez, expusieron las claves de este primer Concurso de Orquestación Fundación DISA-Jocan.
ALIANZA
“Damos un paso más en la alianza que desde hace unos años tenemos con la Jocan”, señaló Mateos. “Esta iniciativa viene a cubrir un hueco que contribuye al desarrollo personal y profesional del joven talento. Además, también nos enriquece a todos a través de algo tan bonito como piezas creadas y soñadas en Canarias”, apostilló.
“El concurso hará que nuestra juventud empiece a interesarse por el arte de la orquestación”, destacó Víctor Pablo Pérez. “Esto cobra importancia especialmente hoy, cuando el cine y la industria audiovisual requieren de esta práctica para sus bandas sonoras, lo que convierte la orquestación en un oficio muy demandado”, agregó.
La iniciativa va más allá del territorio insular con la propuesta de orquestar dos obras para piano del compositor francés Camille Saint-Saëns, pero incluyendo la impronta canaria, ya que las piezas –Vals canariote y Campanas de Las Palmas– fueron creadas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el compositor se encontraba en Gran Canaria. Época en la que ofreció varios conciertos y estrenó su Sonata de violín y piano junto al violinista grancanario José de Avellaneda.
EL PREMIO
El certamen establece un premio único de 5.000 euros, financiado por la Fundación DISA, y contempla que una o ambas obras ganadoras sean interpretadas en un concierto por la Joven Orquesta de Canarias dentro de los dos años posteriores al fallo. La transformación de estas piezas en versiones sinfónicas forma parte del objetivo del programa: preservar y revitalizar el patrimonio musical canario, ofreciendo además nuevas oportunidades interpretativas para la Jocan, que lleva una década impulsando la formación y práctica orquestal de jóvenes músicos de las Islas.
Las bases para participar en la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (www.icdcultural.org), empresa pública del Gobierno autonómico que gestiona la Jocan. Podrán presentarse a este concurso musical jóvenes residentes en Canarias y en el resto del territorio español hasta el próximo 8 de junio.