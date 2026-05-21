Puerto de la Cruz apuesta por la inclusión en el arte con Constelación Escénica

Puerto de la Cruz celebra hasta el domingo el I Festival Constelación Escénica, una iniciativa que apuesta por las artes escénicas inclusivas como espacio de encuentro, participación y transformación social. Organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento, con la colaboración de Sinpromi y el Taller de Artes Plásticas Giro-Arte, reúne música, danza, teatro, artes visuales y dramaterapia en el Castillo de San Felipe y la Sala Teatro Timanfaya.
La experiencia comienza hoy jueves (18.00 horas) en el exterior del Castillo de San Felipe con Batucada Isla Baja, para luego inaugurar en el interior la exposición Calma, del Taller de Artes Plásticas Giro-Arte.
EnbeDanza (20.00) representa mañana viernes en la Sala Teatro Timanfaya Días de sol y sombras, mientras que el sábado (12.00) Platea escenifica Los últimos guardianes del escenario. El festival culmina el domingo (de 11.00 a 13.00 horas) en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe, con el taller de dramaterapia Cada cuerpo, una estrella; juntos, una constelación, impartido por Pedro Cuadrado. La inscripción para este taller gratuito es a través del enlace web cutt.ly/tallerdramaterapia.