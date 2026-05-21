El XIII Ciclo de Clásicas Tertulias aborda la figura de Calígula

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife acogerá este viernes, 22 de mayo, una nueva sesión del XIII Ciclo de Clásicas Tertulias La Laguna 2026. La conferencia, titulada ‘Desmontando la leyenda negra del emperador Calígula’, comenzará a las 18.30 horas.
La charla será impartida por Óscar Hernández Abreu, graduado en Historia por la Universidad de La Laguna y divulgador histórico desde 2014 a través de su proyecto Historiae. El ponente cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales, una web con más de 1.600 entradas publicadas y un podcast de entrevistas que supera las 30.000 escuchas mensuales.
Además, colabora con editoriales nacionales y publica artículos de divulgación en revistas especializadas como Muy Historia. También participa de forma habitual en conferencias y actividades en espacios como la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, el Museo Histórico Militar de Canarias y distintos centros educativos.
La sinopsis de la conferencia señala que la figura de Calígula ha estado marcada durante siglos por relatos que lo describen como un gobernante “sanguinario, loco, violento, pervertido, incestuoso e impío”.
Asimismo, el contenido de la charla abordará cómo “el análisis exhaustivo” de historiadores clásicos y los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas han permitido revisar esa visión sobre el emperador romano.
Durante la conferencia se repasarán algunos de los principales “bulos históricos” asociados a Calígula con el objetivo de “desmontarlos uno por uno” y acercarse “a la realidad histórica de un chaval de 24 años que recibió el poder absoluto en sus manos”.
El XIII Ciclo de Clásicas Tertulias La Laguna 2026 está patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y organizado por la Sección Canaria de la Sociedad Española de Estudios Clásicos. La coordinación corre a cargo de Jorge García Hernández, Alejandro Martín Bolaños, Julieta Valentina Bertoldi y Víctor G. Hernández.