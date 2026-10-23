De Madrid a Canarias: Vox coloca a una empleada del partido como número dos por Las Palmas

Vox ha elegido a una trabajadora de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados para ocupar el segundo puesto de su candidatura por Las Palmas en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Se trata de Inés Lucía Cuartero Lorenzo, que acompañará al actual diputado Alberto Rodríguez Almeida, quien volverá a encabezar la lista de la formación en la provincia.
Según ha publicado Canarias Ahora, Cuartero desempeña actualmente funciones de asistente técnico de categoría B en la Cámara Baja, un puesto cuya retribución anual cifra el citado medio en 55.612 euros. Su nombramiento para esta categoría se hizo efectivo el 30 de noviembre de 2024, aunque su relación profesional con el partido es anterior.
De hecho, de acuerdo con la trayectoria recogida en su perfil de LinkedIn, acumula siete años vinculada laboralmente a Vox, donde ha desarrollado principalmente tareas de carácter técnico y de apoyo parlamentario.
De candidata por Madrid a número dos por Las Palmas
La presencia de Cuartero en unas listas electorales no es nueva. En las elecciones generales de julio de 2023 ya formó parte de la candidatura de Vox por Madrid, encabezada por Santiago Abascal, en la que ocupó el noveno puesto.
Su incorporación a aquella lista llamó la atención porque, según recuerda Canarias Ahora, inicialmente se había señalado a Montserrat Lluís, colaboradora del dirigente de Vox en Castilla y León Juan García-Gallardo, como posible ocupante de esa posición. Finalmente, fue Cuartero quien figuró en la candidatura definitiva.
Más allá de su trabajo dentro de la organización, la información publicada por el citado medio señala que cuenta con un posgrado en Dirección de Asuntos Públicos y que mantiene una posición activa en el movimiento contrario al aborto.
La ley de paridad, detrás de la configuración de las listas
La elección de Cuartero para representar a Las Palmas se produce en un contexto marcado por la aplicación de las denominadas listas cremallera, que obligan a los partidos a alternar hombres y mujeres en sus candidaturas electorales.
Esta exigencia, incorporada a la legislación electoral mediante la Ley Orgánica 2/2024, establece que las listas al Congreso deben respetar una composición paritaria, con candidatos de ambos sexos situados de forma alterna.
Según explica Canarias Ahora, la escasa presencia de mujeres en la estructura provincial de Vox en Las Palmas habría llevado a la formación a recurrir a una persona vinculada a su organización en Madrid para cubrir el segundo puesto de la candidatura.
La posición de Cuartero podría adquirir especial relevancia si el partido mejora sus resultados electorales en la circunscripción oriental.
En los comicios de 2023, Vox consiguió un diputado por Las Palmas, precisamente Alberto Rodríguez Almeida. Si en las próximas elecciones generales la formación alcanza los dos escaños, Cuartero podría convertirse en diputada por una provincia distinta de aquella por la que concurrió hace tres años.
En cualquier caso, su entrada en el Congreso dependerá de los resultados que obtenga Vox en las urnas el 29 de noviembre.