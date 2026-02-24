La clave del “colapso” de Airam en La Palma: por qué el joven podría estar ocultándose por instinto

La búsqueda de Airam Concepción Afonso, el joven de 20 años desaparecido en La Palma el pasado lunes, 16 de febrero, entra en una fase crítica. Tras más de una semana sin noticias directas, el Capitán de la Guardia Civil en la isla, Ángel Cervero, ha confirmado que el operativo centra sus esfuerzos en puntos con carga emocional para el desaparecido.
“Tenemos varios indicadores en el área de Risco Alto, donde centraremos el dispositivo de búsqueda hoy”, ha explicado Cervero en Buenos Días Canarias de Televisión Canaria.
El mando policial detalló que, de forma paralela, se mantienen las batidas a vehículo y a pie en otros sitios estratégicos, como en las cumbres de El Paso, en busca de cualquier indicio o pista que permita dar con su paradero.
Analizan los restos de mochila
Uno de los puntos que mayor esperanza ha generado es el hallazgo de restos de tela pertenecientes a una mochila negra en la zona de Los Cancajos. Al respecto, el Capitán Cervero fue cauteloso: “Unos han dado negativo y otros están a la espera de comprobar si tienen ADN de Airam“.
Pese a la intensidad del rastreo, que ha incluido batidas nocturnas con drones y una zona “bien controlada”, las autoridades confirman que no se han detectado movimientos que obliguen a desplazar el grueso del operativo a otra ubicación. “Queda estar pendiente y alerta para acudir a los puntos de donde llegue información relevante”, subrayó el Capitán.
El factor psicológico: el “colapso” sensorial
La naturaleza de esta desaparición es excepcional debido al Trastorno del Espectro Autista (TEA) que presenta Airam. Darío García, psicólogo experto en autismo, ha arrojado luz sobre el comportamiento del joven en el programa Buenos Días Canarias.
Según el profesional, Airam podría estar sufriendo un “colapso”, una respuesta involuntaria de desbordamiento del sistema nervioso ante estímulos sociales o sensoriales.
“Cada persona tiene su forma de responder a un colapso. En el caso de Airam, busca esconderse y huir de la carga sensorial“, explica García. Esta circunstancia explicaría por qué el joven no ha sido localizado pese al despliegue: no está perdido de forma convencional, sino que se oculta activamente por instinto de protección.
El experto advierte que este periodo de calma y aislamiento está siendo “más largo de lo usual”, pero insiste en que es necesario dar tiempo al joven para que recupere la seguridad.
Bajo su experiencia profesional, García señala que no se ha encontrado con casos que superen los 20 días en este estado, lo que califica la situación de Airam como “excepcional“.
Pautas para la colaboración ciudadana
Para evitar que el joven huya de nuevo si es avistado, se han establecido pautas estrictas:
- No perderlo de vista bajo ninguna circunstancia.
- No llamarlo por su nombre, ya que el ruido y la interacción directa pueden asustarlo.
- Contactar de inmediato con CECOPIN o los servicios de emergencia (1-1-2 / 062).
La hipótesis principal sigue siendo que Airam intenta regresar a su hogar en El Paso cruzando la cumbre, moviéndose preferiblemente de noche y evitando el contacto humano.
Su madre, Mercedes Afonso, mantiene la petición de dejar agua y alimento en puntos estratégicos para facilitar su supervivencia en el monte palmero.