La madre de Airam, el joven desaparecido en La Palma, pide dejar agua y comida fuera de las casas: “Llegan avisos de haberlo visto en lugares significativos para él”

Continúa la búsqueda de Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma hace una semana. Tras siete días sin contacto directo, su madre, Mercedes Afonso, ha realizado una petición pública: solicita a los vecinos de las zonas de rastro que dejen agua y comida en puntos estratégicos para ayudarle a sobrevivir.
En declaraciones a Buenos Días Canarias de Televisión Canaria, Mercedes ha explicado que la principal hipótesis con la que trabajan los expertos es que Airam se encuentra en un estado de “colapso” que le lleva a ocultarse de forma instintiva.
“No se trata de una desaparición común, mi hijo se está escondiendo, buscamos a una persona escondida”, ha señalado la madre, pidiendo a la ciudadanía que mantenga la calma para no asustar al joven. “Cuanto más lo busquemos, más se va a esconder”.
Avisos en “lugares con significado”
La investigación no se detiene y la Guardia Civil analiza cada testimonio recibido. Según ha revelado Mercedes Afonso, están llegando avisos que sitúan al joven en zonas con una carga emocional para él. “Hay personas que han avisado de haberlo visto en sitios que tienen significado para Airam”, explicó.
Entre estos puntos clave destacan:
- Risco Alto: La zona donde se encuentran las esculturas de su padre.
- La Encarnación: Un entorno vinculado a la residencia de su progenitor.
- Casas familiares: Diversos puntos en Santa Cruz de La Palma y áreas próximas a El Paso.
La búsqueda con perros se centra en El Paso
El CECOPIN ha confirmado que el dispositivo de este lunes se centra en el Refugio de El Pilar, en El Paso. Hasta allí se han desplazado unidades caninas de rastreo para analizar la zona donde este domingo aparecieron mensajes escritos en la arena cuya caligrafía coincide con la de Airam y que son entendibles entre madre e hijo.
Este hallazgo reafirma la teoría de que el joven intenta cruzar la cumbre para regresar a su casa, moviéndose preferiblemente durante la noche para evitar las aglomeraciones y el ruido, factores que podrían causarle un mayor estrés.
Su madre pide dejar agua y comida fuera de las casas
Consciente de la dificultad de alimentarse solo en el monte durante una semana, Mercedes Afonso ha hecho un llamamiento a la solidaridad de los palmeros: “Si las personas de las zonas en las que se le busca quieren dejar una botellita de agua o algo de comida, yo como madre estaría muy agradecida y esperanzada de que pudiera alimentarse”.
Expertos que asesoran a la familia indican que en casos similares de personas con autismo, los jóvenes pueden sobrevivir hasta 20 días ocultos, tomando conciencia de su situación de forma gradual tras los primeros días de colapso.
Lo que se sabe sobre la desaparición de Airam
Airam fue visto por última vez a las 16:36 horas del lunes 16 de febrero, coincidiendo con la festividad de Los Indianos. Las cámaras lo captaron bajándose de una guagua en la rotonda de entrada a la capital palmera.
A las 18:00 horas de ese mismo día, mantuvo una breve comunicación telefónica con su familia en la que confesó “no saber dónde estaba” justo antes de que su móvil se apagara. Desde entonces, el dispositivo por tierra, mar y aire —que incluye drones y helicópteros— no ha dejado de peinar la Isla.
Airam mide 1,70 metros, tiene ojos azules y pelo rubio, y en el momento de la desaparición vestía pantalón vaquero azul y sudadera negra, además de una mochila negra que podría coincidir con la hallada este domingo.
Cómo actuar si se localiza al desaparecido
La colaboración ciudadana sigue siendo vital, pero la madre insiste en la prudencia: “Cuanto más lo busquemos, más se va a esconder”.
- Acercarse sin brusquedad: Puede estar asustado y desconfiado.
- No gritar su nombre: El estrés bloquea su capacidad de procesar información.
- Evitar aglomeraciones: Su tendencia natural es huir del ruido y de los grupos de gente.
Cualquier pista o dato relevante, debe comunicarse a la Guardia Civil a través de los teléfonos 062 o 922 437 650, o al CECOPIN, con el fin de centralizar la información y organizar de forma eficiente los recursos desplegados.