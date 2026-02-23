sucesos

Encuentran mensajes que podría haber escrito Airam, desaparecido en La Palma

El nuevo hallazgo reafirma la idea de la familia de que el joven trataría de regresar a casa
Encuentran mensajes que podría haber escrito Airam, desaparecido en La Palma
Encuentran mensajes que podría haber escrito Airam, desaparecido en La Palma.
El dispositivo de búsqueda que trata de localizar a Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma, encontró ayer mensajes escritos en el suelo de un sendero que coinciden con la caligrafía de Airam y de complicidad madre-hijo. También una mochila en la zona de Los Cancajos.

Esto reafirma la idea de la familia de que el joven trataría de regresar a casa, en El Paso, por los senderos de la cumbre y ha pedido ayuda ciudadana para localizarlo, buscando posibles refugios durante el día, ya que marcha por la noche.

Fue visto por última vez a las 16.36 horas del lunes, 16 de febrero, día de Los Indianos, bajándose de una guagua en una rotonda de la capital.

