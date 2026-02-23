Encuentran mensajes que podría haber escrito Airam, desaparecido en La Palma

El dispositivo de búsqueda que trata de localizar a Airam Concepción Afonso, el joven con autismo desaparecido en La Palma, encontró ayer mensajes escritos en el suelo de un sendero que coinciden con la caligrafía de Airam y de complicidad madre-hijo. También una mochila en la zona de Los Cancajos.
Esto reafirma la idea de la familia de que el joven trataría de regresar a casa, en El Paso, por los senderos de la cumbre y ha pedido ayuda ciudadana para localizarlo, buscando posibles refugios durante el día, ya que marcha por la noche.
Fue visto por última vez a las 16.36 horas del lunes, 16 de febrero, día de Los Indianos, bajándose de una guagua en una rotonda de la capital.