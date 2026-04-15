Denuncian la agresión a un niño con discapacidad en Tenerife: “Quiero que la Fiscalía actúe ya”

La agresión a un menor con discapacidad en Tenerife ha generado una fuerte indignación tras la difusión de un vídeo en redes sociales. Los hechos ocurrieron en San Isidro, en el sur de la Isla, y en ellos habrían participado cuatro menores, según ha denunciado la familia en Televisión Canaria.
La madre del menor ha decidido hacer públicas las imágenes para visibilizar lo ocurrido. Según explica, su hijo no le contó nada durante semanas y fue otra madre quien le alertó de la situación. “Imagínense, yo como madre cómo estoy. Me entero por otra madre. Mi hijo no me había contado nada en un mes”, afirma.
El caso ha provocado un fuerte impacto, especialmente por la difusión del vídeo de la agresión entre otros menores. “Muchos niños tienen esos vídeos. Yo quiero que la Fiscalía actúe ya; que no espere a que pueda suceder algo más grave”, añade la madre.
Actualmente, el menor recibe atención psicológica. “El niño está en un psicólogo con pediatría”, señala, tras reconocer que también ha tenido que coger la baja laboral para poder afrontar la situación.
Cuatro menores implicados
Según la información de la televisión pública, en la agresión en Tenerife participaron cuatro menores de entre 13 y 17 años. Tres de ellos presuntamente agredían al joven, mientras un cuarto grababa las imágenes para su posterior difusión en Internet.
Este último aspecto ha incrementado la gravedad del caso, ya que el vídeo se ha viralizado en redes sociales, amplificando el daño a la víctima.
Sin protocolo de acoso escolar
La Consejería de Educación no ha podido activar el protocolo de acoso escolar. Tanto la víctima como los presuntos agresores no comparten centro educativo, lo que impide aplicar este procedimiento.
Este detalle ha generado aún más preocupación en la familia, que reclama una respuesta rápida por parte de las autoridades judiciales.
Mientras tanto, la madre insiste en la necesidad de actuar con rapidez. Su principal objetivo es evitar que se repitan hechos similares y proteger a otros menores ante situaciones de acoso en Canarias.