Lluvia de dinero en Tenerife por el Euromillones: es el único acertante de toda España

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 15 de mayo de 2026, ha estado formada por los números 3, 10, 38, 41 y 43. Las estrellas han sido 2 y 9. La recaudación europea de este sorteo ascendió a 54.456.245,80 euros.
En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes ni de Primera (5 + 2) ni de Segunda Categoría (5 + 1) en España.
Premio de Euromillones en Tenerife
En España existe un único boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la administración N. º 22 de Santa Cruz de Tenerife (Los Dos Patitos), situada en el Centro Comercial Añaza Carrefour. El boleto agraciado con este premio se lleva un total de 83.045,77 euros.
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 83 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón (BZQ73362) ha sido validado en el Despacho Receptor n.º 98.440 de Madrid, situado en la calle Vilches, 57, en Campo Real.