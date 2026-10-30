CC de Icod acusa al gobierno local de enfrentar dos proyectos para recuperar la playa de San Marcos

Coalición Canaria (CC) de Icod de los Vinos ha acusado al gobierno municipal de generar una “falsa confrontación” entre los dos proyectos planteados para recuperar la playa de San Marcos. Los nacionalistas defienden que la regeneración integral del arenal y la aportación de arena volcánica procedente de La Palma pueden desarrollarse de manera compatible.
En un comunicado difundido este viernes, 30 de octubre, el secretario general local de CC y candidato a la Alcaldía, Francis González, sostiene que ambas actuaciones son necesarias para recuperar el uso de la playa a corto plazo sin renunciar a una solución definitiva.
“No tenemos por qué elegir entre una playa para el futuro y una playa que podamos disfrutar cuanto antes”, afirma González, quien considera que el alcalde, Javier Sierra, está presentando como excluyentes dos propuestas que, según asegura, podrían ejecutarse sin interferencias.
Las declaraciones llegan después de que el Pleno de Icod aprobara el pasado martes, por unanimidad, una propuesta del alcalde para priorizar el proyecto de recuperación integral aprobado técnicamente en enero de 2023, actualmente pendiente de evaluación ambiental.
Como informó DIARIO DE AVISOS, el acuerdo municipal establece que no debe impulsarse una aportación experimental de arena como actuación independiente, previa o alternativa si puede comprometer, interferir o retrasar la recuperación definitiva. Los servicios técnicos municipales habían advertido de posibles incompatibilidades entre ambas intervenciones.
CC defiende su voto favorable en el Pleno
Francis González ha querido aclarar que el respaldo de los cinco concejales nacionalistas a la propuesta del alcalde no supone rechazar la aportación de arena volcánica impulsada desde la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, departamento del que es responsable.
“Votar a favor de garantizar la ejecución del proyecto integral no significa rechazar la aportación de arena volcánica, como parece querer hacer creer el gobierno municipal”, sostiene.
Según explica CC, la actuación con material procedente del volcán de La Palma permitiría mejorar las condiciones de baño en un plazo aproximado de seis meses, siempre que se obtengan las autorizaciones correspondientes y no se retrase el proyecto integral.
Los nacionalistas también critican que el alcalde rechazara la petición de su portavoz, Mercedes Vera, de dejar el asunto sobre la mesa y convocar previamente el Consejo de la Playa de San Marcos para analizar los informes técnicos y buscar una posición consensuada.
González insiste en que la prioridad debe ser avanzar en ambas alternativas. “Si el grupo de gobierno no quiere que se aporte arena procedente del volcán de La Palma, que lo diga claramente y explique sus razones a los vecinos”, señala.
El dirigente nacionalista reclama diálogo entre las administraciones y defiende que cualquier intervención provisional debe respetar la futura ejecución de las obras de regeneración integral.
“San Marcos necesita soluciones, no enfrentamientos políticos”, concluye.