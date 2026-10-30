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Esto es lo que se sabe del cadáver hallado en la playa de Las Teresitas

La documentación localizada junto al espigón apunta a un varón francés de 76 años, aunque las autoridades mantienen su identificación como provisional
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife confirmó esta mañana el hallazgo de un cadáver en la playa de Las Teresitas. | DA
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La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado el hallazgo de un cadáver en la playa de Las Teresitas. Según la documentación encontrada en el lugar, podría tratarse de un hombre de nacionalidad francesa y 76 años, aunque su identidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

El cuerpo fue localizado semisumergido en el agua después de que un particular alertara a los agentes de su presencia. Tras recibir el aviso, una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar y se comunicó lo ocurrido al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Tampoco se ha facilitado información oficial sobre las causas de la muerte.

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Dónde y cómo fue localizado el cadáver

El hallazgo se produjo en la bocana norte de la playa de Las Teresitas, en la zona del espigón de este enclave costero de Santa Cruz de Tenerife.

Fue un particular quien detectó la presencia del cuerpo y dio aviso a los servicios policiales.

La Policía Local confirmó posteriormente que el cadáver se encontraba semisumergido y que una patrulla había acudido al lugar.

También se notificó el suceso al CECOES 1-1-2 para poner en conocimiento de los servicios de emergencias lo ocurrido.

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