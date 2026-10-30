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Hallan un cuerpo sin vida en el espigón de la playa de Las Teresitas

Un particular dio el aviso a la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que desplazó una patrulla hasta la zona y alertó al 112
Hallan un cuerpo sin vida en el espigón de la playa de Las Teresitas
Hallan un cuerpo sin vida en el espigón de la playa de Las Teresitas. / Policía Local de Santa Cruz de Tenerife
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La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado el hallazgo de un cuerpo sin vida en la zona del espigón de la playa de Las Teresitas, concretamente en la bocana norte de este enclave costero de la capital tinerfeña.

Según la información facilitada por el cuerpo policial, el cadáver fue localizado semisumergido en el agua, después de que un particular alertara de su presencia a los agentes.

Una patrulla de la Policía Local se desplazó hasta el lugar del hallazgo y se dio aviso al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias.

Por el momento, la información disponible no permite determinar la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias de su muerte.

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