Sanidad prevé licitar las obras para ampliar el Hospital del Sur de Tenerife en 2027

El Gobierno de Canarias prevé iniciar “entre finales de 2026 y comienzos de 2027” el proceso de licitación de las obras de ampliación del Hospital del Sur, una vez concluya la fase actual del expediente: la licitación de la redacción del proyecto técnico correspondiente a la primera fase de ampliación y reforma del centro.
Así se trasladó ayer durante una reunión entre el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, con alcaldes de la zona básica de salud del Sur, representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur y del Círculo de Empresarios.
El encuentro sirvió para informar de los avances en la prestación asistencial del hospital y del calendario previsto para su ampliación.
El Ejecutivo autonómico informó de que prevé que la redacción del proyecto “quede finalizada este año”, de acuerdo con el plazo de diez meses establecido en los pliegos del procedimiento actualmente en curso, lo que permitiría iniciar posteriormente la tramitación administrativa para la licitación y adjudicación de la ampliación del centro.
La previsión es que esta actuación disponga de una dotación inicial cercana a los 14 millones de euros en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.
En la reunión también participaron el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, y el gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Óscar Díez, quienes detallaron el plan funcional previsto para el crecimiento del centro y las mejoras implementadas en los dos últimos años.
Según explicó Monzón, el contrato para la redacción del proyecto cuenta con un plazo de ejecución de diez meses. El objetivo es impulsar el crecimiento estructural del hospital y ampliar su cartera de servicios, especialmente en el área quirúrgica, además de interconectar los distintos módulos del complejo sanitario.
El plan funcional contempla, en una primera fase, la finalización de dos módulos actualmente en estructura y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá crear nuevas unidades asistenciales.
Uno de los edificios, distribuido en tres plantas, albergará las nuevas Urgencias y el servicio de Diagnóstico por Imagen, además de un área de almacén, instalaciones centrales, acceso y admisión de usuarios, consultas externas, pruebas funcionales, rehabilitación y espacios para docencia y formación continuada. También se integrará la cafetería del centro, que hasta ahora funciona en un módulo exterior provisional.
El segundo módulo contará con cuatro plantas y acogerá los laboratorios, el área de extracciones y banco de sangre, la unidad de despertar postquirúrgico, la Unidad de Medicina Intensiva (UMI), la unidad de hemodinámica, el área de reanimación y hospitalización.
Rebajar plazos de la redacción
El proyecto también incluye la ampliación y reforma del bloque quirúrgico y la expansión de servicios como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen. Además, se prevé la reforma y ampliación de un tercer módulo destinado al bloque quirúrgico y al área de recuperación.
Desde la Plataforma Pro Hospital, su portavoz, Jordi Esplugas, consideró que la reunión “responde en parte a las demandas planteadas por los actores sociales del Sur en las últimas semanas”.
En cuanto a los plazos del procedimiento, Esplugas explicó que los pliegos del contrato establecen un plazo de diez meses para la redacción del proyecto, aunque la plataforma ha pedido al Gobierno que trate de reducirlo. “Según nos han trasladado algunos arquitectos, ese plazo podría rebajarse a cinco o seis meses”, señaló.
El portavoz también valoró los avances registrados en los últimos años, aunque afirmó que “nos hubiera gustado que los tiempos fueran más rápidos”.