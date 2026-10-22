cultura

Lola Suárez recibe el homenaje por el Día de las Escritoras Canarias

El Espacio La Granja de la capital tinerfeña albergó el acto institucional de reconocimiento a una de las autoras de referencia en la literatura infantil y juvenil del Archipiélago
Migdalia Machín entregó un diploma a Lola Suárez. / DA
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Lola Suárez, una de las voces más consolidadas de la literatura infantil y juvenil de las Islas, protagonista del Día de las Escritoras Canarias 2026, recibió este martes un homenaje en el Espacio La Granja de la capital tinerfeña.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno regional, Migdalia Machín, fue la encargada de abrir el acto y de entregar el diploma a la autora lanzaroteña.

La escritora y docente Ana Belén Hormiga compartió con el público asistente una semblanza biobibliográfica de Lola Suárez, tras lo cual se dio paso a la representación de una pieza escénica inspirada en algunos de sus textos, que trasladó al público a su universo literario: La huella de Lola, entre la calima y la maresía. Dirigida por Nacho Cabrera, de Teatro La República, fue interpretada por Sara Álvarez y Toni Báez, quienes, junto al piano de Antonio Brito, realizaron sobre el escenario un recorrido por los personajes, la memoria y las señas de identidad de la obra de Lola Suárez.

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