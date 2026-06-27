En tres meses se iniciaron 1.214 viviendas libres en Canarias, ninguna protegida

Durante los tres primeros meses de este año se iniciaron en Canarias 1.214 viviendas de promoción libre, lo que supone el 15,4% más que en el mismo periodo de 2025.
La Estadística de Vivienda Libre y Protegida que el Istac actualiza cada mes refleja que, en el conjunto nacional, el número creció el 12,7% respecto al mismo periodo de 2025, casi tres puntos menos que en el archipiélago canario.
Por provincias, en Las Palmas se registró el inicio de 676 viviendas de promoción libre, lo que representa el 17,5% más que en el mismo periodo del año anterior. El aumento en Santa Cruz de Tenerife fue menos acusado, el 12,4% más que en el primer trimestre de 2025, y se comenzó la construcción de 538 viviendas libres.
En este primer trimestre del año no se inició en Canarias ninguna vivienda en régimen de protección oficial.
El Observatorio Canario de la Vivienda calcula que en las Islas hay capacidad suficiente para construir en torno a 125.000 viviendas, muy por encima del déficit de los últimos años. Identifica más de 41.800 parcelas de suelo urbano consolidado.