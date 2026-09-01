El SCS estabiliza a más de 9.000 de sus trabajadores año y medio después de cumplirse el plazo legal

El Gobierno de Canarias ha tardado más de año y medio en lograr su máximo avance a la hora de cumplir con sus obligaciones legales de terminar con sus reiterados abusos en la contratación laboral de sus trabajadores tras terminar el mayor proceso histórico en las Islas a tal fin gracias al reconocimiento de sus derechos y consecuente estabilización en sus empleos de más de 9.000 plazas profesionales adscritos al Servicio Canario de Salud (SCS), de largo buque insignia del Ejecutivo autonómico en cuanto a presupuesto y empleabilidad.
Aunque no deja de ser una buena noticia la facilitada ayer por las autoridades regionales de que al fin se haya culminado el mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias gracias al cual esos más de 9.000 de trabajadores han podido estabilizar su puesto de trabajo, lo cierto es que fue una histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea fechada el 19 de marzo de 2020 la que declaró abusivo el encadenamiento de contratos temporales en el sector público español mediante el procedimiento de méritos.
Esa sentencia del TJUE forzó a su vez al Gobierno de España a promulgar al fin la Ley 20/2021 de reducción de la temporalidad, que en realidad hizo cumplir en nuestro país lo dispuesto para todo el territorio de la UE en una Directiva promulgada nada menos que en 1999, siendo en dicha norma de 2021 cuando se fijó ese plazo el 31 de diciembre de 2024 que el Ejecutivo regional ha sido incapaz de cumplir.
Por si fuera poco, y pese a resultar un avance considerable por mucho que sea excesiva la demora, ni siquiera se ha logrado concluir el proceso en el SCS, ya que en su conjunto afecta a unos 12.000 empleados, según datos gubernamentales.
Categorías
Sea como fuere, este procedimiento específico culmina tras publicar las dos últimas categorías que quedaban pendientes: la de Auxiliar de Enfermería y la del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, ambas muy numerosas.
Tal proceso selectivo ha permitido estabilizar solo por concurso de méritos las plazas de 122 categorías profesionales entre las que se encuentran 1.046 plazas de facultativos, 675 de médicos de Familia, 123 Pediatras de Atención Primaria, 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de Enfermería, 1.123 plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 702 de Celador, 161 de Técnico Especialista en Laboratorio y 124 de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico, entre otras categorías,siempre según la información del SCS.
El proceso selectivo de estabilización del empleo temporal mediante concurso-oposición constituye el segundo de los procedimientos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, desarrollados por el Servicio Canario de la Salud y consta de 1.585 plazas pertenecientes a 110 categorías, de las que 308 corresponden a facultativos y las restantes se distribuyen entre las demás categorías sanitarias y de gestión y servicios.
Actualmente ya se ha realizado el 69% de los exámenes previstos y se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades del Grupo A/A1 Sanitario, entre las que se encuentran las de médicos y facultativos, y las del Grupo A/A1 de Gestión y Servicios.
Paralelamente, los procedimientos en los que ya se ha celebrado la oposición continúan avanzando en las sucesivas fases previstas en las bases: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos del concurso-oposición, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.
Actualmente, 27 categorías profesionales/procesos selectivos se encuentran ya en fase de adjudicación de plazas, una vez superadas las fases previas correspondientes.
En total, entre los procesos de estabilización temporal de larga duración por concurso de méritos y el de concurso oposición se estabilizan las casi 12.000 plazas convocadas.