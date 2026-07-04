Los trabajadores de ambulancias endurecerán la presión ante la nula negociación colectiva

Trabajadores y representantes sindicales del transporte sanitario urgente y no urgente en Canarias se concentraron ayer ante las sedes del Gobierno canario en las dos capitales para reclamar mejoras salariales y laborales en la negociación del convenio colectivo que mantienen con las empresas concesionarias y advirtieron de que endudecerán la presión.
Tras un mes de movilizaciones, los sindicatos acusan a la Consejería de “eludir su responsabilidad” y reprochan que mantenga contacto solo con las patronales. Así, Enrique Espí, de Comisiones Obreras, señaló que “manifiesta que se ha reunido con ambas partes y ya le decimos desde aquí que con la parte social no se ha reunido, ni antes de que hubiese el conflicto cuando en la negociación denunciamos el bloqueo por parte de las patronales, ni ahora con el comité de huelga”.
Los trabajadores denuncian que han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de un 25% y que algunos trabajadores cobran 100 euros menos del salario mínimo interprofesional y necesitan complementos para alcanzarlo. Además, no está reconocida la categoría como técnico en emergencia sanitaria de una profesión tan importante, un grado medio con 2.000 horas de formación. Además sus profesionales cobran 98 céntimos la hora desde las 22.00 hasta las 6.00 horas”, recalcó Jonathan González, responsable de uso en Canarias.
También denuncian el deterioro de los vehículos y la falta de recursos que termina repercutiendo en la calidad del servicio. “Cada vez hay más vehículos averiados, tenemos menos para prestar el servicio y todo esto perjudica directamente después al ciudadano”.
La última reunión entre las partes fue el pasado 5 junio y desde entonces no hay avances en la negociación. Las empresas destacaron que “si la administración no dota con más dinero, no van a poner ni un euro más”.
Estabilización en SCS
Por otro lado, el Servicio Canario de la Salud informó ayer que el proceso excepcional de estabilización se encuentra prácticamente finalizado, habiéndose adjudicado la práctica totalidad de las plazas convocadas y los nombramientos.
En particular, ya han concluido los 47 procesos selectivos de las distintas especialidades de Facultativo Especialista de Área/Médicos adjuntos y a las categorías de Médica/o de Familia y Pediatra de Equipo de Atención Primaria, Médica/o de Urgencia Hospitalaria, Médica/o de Admisión y Documentación Clínica, Técnica/o de Salud Pública y Odontoestomatóloga/o, lo que ha supuesto el nombramiento de 1.300 plazas de profesionales del Grupo A/A1 Sanitario como personal estatutario o laboral fijo.
En relación a las categorías Sanitarias (no facultativos) y de Gestión y Servicios se han adjudicado más de 3.100 plazas en primera adjudicación. Durante este mes de julio se producirá la adjudicación y nombramiento de los procesos selectivos de las categorías con mayor número de plazas convocadas: Enfermera/a, Auxiliar de Enfermería y Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, lo que supondrá la finalización del procedimiento en primera adjudicación, que afecta a 5.390 plazas.
Tras la primera adjudicación en el marco del concurso de méritos, el SCS está desarrollando las segundas adjudicaciones del procedimiento, con el objetivo de cubrir con personal fijo las vacantes durante el proceso, sobre todo para garantizar la cobertura de las plazas ubicadas en las islas no capitalinas.
Concurso-oposición
El proceso de estabilización mediante concurso-oposición avanza. Ya se ha celebrado el examen de 82 procesos con fase oposición, que continúan avanzando en las distintas fases del procedimiento selectivo -publicación de calificaciones, valoración de méritos, resolución de reclamaciones y petición de plazas-, lo que permitirá iniciar en los próximos meses los primeros nombramientos de personal.
El SCS continúa la estabilización de las plantillas del personal estatutario y laboral que se componen de más de 12.400 plazas, de las que 9.867 personas podrán acceder directamente por concurso de méritos.
En la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Sanidad se aprobaron los temarios de los procesos selectivos correspondientes a las categorías de Facultativo Especialista de Área de Inmunología y de Radiofarmacia y de tapicero/a.
Por otro lado, se analizó el documento que recoge los criterios para avanzar en la implementación y ordenación de las categorías de Especialidades de Enfermería. Con su aprobación se iniciará la tramitación para la negociación del procedimiento.
Por último, el director del SCS informó que se está trabajando en la propuesta de mejora de las condiciones laborales para los médicos y facultativos que será objeto de una reunión específica con los convocantes de la huelga y será elevado también a la mesa sectorial.